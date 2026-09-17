Cvijanović: Radimo u interesu građana, razvijamo i branimo Srpsku

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je večeras u Zvorniku da SNSD radi sve ono što je u interesu građana, da razvija i brani Srpsku i pokazuje svoju snagu od izbora do izbora.

Cvijanovićeva je rekla da na oktobarskim izborima očekuje ubjedljivu pobjedu liste SNSD-a i za Predstavnički dom i za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Ona je istakla da očekuje ubjedljivu pobjedu kandidata SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Save Minića, kao i veliku podršku Zvorničana koju je ranije imala za srpskog člana Predsjedništva BiH.

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić naglasio je da veliko prisustvo ljudi predizbornim skupovima u Zvorniku, Milićima i kompletnoj birčanskoj regiji pokazuje da je politika SNSD-a politika naroda i da sve ono što SNSD radi ima široku podršku naroda.

On je naglasio da SNSD sve što obeća i uradi, te da ide dalje u pobjede.

Republika Srpska Cvijanović: Politika SNSD-a doprinijela razvoju svake lokalne zajednice

Nosilac liste SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske u Izbornoj jedinici sedam Zoran Stevanović rekao je da je atmosfera među aktivistim, članovima SNSD-a i koalicionih partnera takva da će pobjeda 4. oktobra u Zvorniku biti najubjedljivija u odnosu na sve dosadašnje izbore.

Ističući da Zvornik podržava politiku SNSD-a 20 godina, Stevanović je rekao da SNSD zanimaju projekti koji donose bolji život na ovim prostorima i da radi na razvoju infrastrukturnih projekata, prenosi Srna.

"Zato treba vaša podrška da nastavimo sa razvojem jer nas zanima da popravljamo život svakom građaninu Republike Srpske", rekao je Stevanović i pozvao birače da daju glas kandidatima SNSD-a.

Nosilac liste SNSD-a za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH u Izbornoj jedinici tri Radovan Višković rekao je da je Zvornik uvijek znao šta da radi, uvijek imao viziju i bio na strani pobjednika.

Višković je naveo da je SNSD za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine predložio ljude koji su od riječi, karaktera, obraza, koji su partiote i vole Republiku Srpsku.

"Samo takvi ljudi mogu da predstavljaju Srpsku u zajedničkim institucijama", rekao je Višković.