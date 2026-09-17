Logo

Cvijanović: Radimo u interesu građana, razvijamo i branimo Srpsku

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
17.09.2026 22:41

Komentari:

0
Цвијановић: Радимо у интересу грађана, развијамо и бранимо Српску
Foto: Srna

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je večeras u Zvorniku da SNSD radi sve ono što je u interesu građana, da razvija i brani Srpsku i pokazuje svoju snagu od izbora do izbora.

Cvijanovićeva je rekla da na oktobarskim izborima očekuje ubjedljivu pobjedu liste SNSD-a i za Predstavnički dom i za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Ona je istakla da očekuje ubjedljivu pobjedu kandidata SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Save Minića, kao i veliku podršku Zvorničana koju je ranije imala za srpskog člana Predsjedništva BiH.

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić naglasio je da veliko prisustvo ljudi predizbornim skupovima u Zvorniku, Milićima i kompletnoj birčanskoj regiji pokazuje da je politika SNSD-a politika naroda i da sve ono što SNSD radi ima široku podršku naroda.

On je naglasio da SNSD sve što obeća i uradi, te da ide dalje u pobjede.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Politika SNSD-a doprinijela razvoju svake lokalne zajednice

Nosilac liste SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske u Izbornoj jedinici sedam Zoran Stevanović rekao je da je atmosfera među aktivistim, članovima SNSD-a i koalicionih partnera takva da će pobjeda 4. oktobra u Zvorniku biti najubjedljivija u odnosu na sve dosadašnje izbore.

Ističući da Zvornik podržava politiku SNSD-a 20 godina, Stevanović je rekao da SNSD zanimaju projekti koji donose bolji život na ovim prostorima i da radi na razvoju infrastrukturnih projekata, prenosi Srna.

"Zato treba vaša podrška da nastavimo sa razvojem jer nas zanima da popravljamo život svakom građaninu Republike Srpske", rekao je Stevanović i pozvao birače da daju glas kandidatima SNSD-a.

Nosilac liste SNSD-a za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH u Izbornoj jedinici tri Radovan Višković rekao je da je Zvornik uvijek znao šta da radi, uvijek imao viziju i bio na strani pobjednika.

Višković je naveo da je SNSD za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine predložio ljude koji su od riječi, karaktera, obraza, koji su partiote i vole Republiku Srpsku.

"Samo takvi ljudi mogu da predstavljaju Srpsku u zajedničkim institucijama", rekao je Višković.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Izbori 2026

Željka Cvijanović

Republika Srpska

Zvornik

Komentari (0)

Pročitajte više

Цвијановић: Застој у преговорима са ЕУ највише због Сарајева

Republika Srpska

Cvijanović: Zastoj u pregovorima sa EU najviše zbog Sarajeva

8 h

0
Цвијановић: Промијениле су се околности, припремамо се за нове глобалне изазове

Republika Srpska

Cvijanović: Promijenile su se okolnosti, pripremamo se za nove globalne izazove

1 d

7
Цвијановић: Увијек смо уз народ и Републику Српску

Republika Srpska

Cvijanović: Uvijek smo uz narod i Republiku Srpsku

1 d

7
Минић: ТРБ један од највећих амбасадора Српске

Društvo

Minić: TRB jedan od najvećih ambasadora Srpske

1 d

1

Više iz rubrike

Домаћи коњ је велики краткодлаки копитар дуге гриве и репа, припитомљен од давнина и користи се за јахање или пренос терета. Домаћи коњ је једна од две постојеће подврсте Equus ferus. То је копитарска животиња која припада таксономској породици Equidae.

Gradovi i opštine

Prnjavor: Svečano obilježeno 80 godina postojanja ergele "Vučijak"

2 h

0
Под појмом „новорођенче” се подразумијева беба млађа од мјесец дана. Инфант је одојче, беспомоћно дијете, које још не хода и не говори

Gradovi i opštine

Za novorođenčad i porodilje u bolnici 'Srbija' uručeni bebi-paketi

8 h

0
Више од стотину пензионера добило по 240 КМ

Gradovi i opštine

Više od stotinu penzionera dobilo po 240 KM

8 h

0
Електро-Бијељина, радови на мрежи

Gradovi i opštine

"Istorijsko niski gubici u Elektro-Bijeljina"

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

56

Izvedena prva operacija zamjene zgloba koljena uz primjenu robotske tehnologije

22

50

Košarkašice Orlova uveliko bruse formu za novu sezonu

22

49

Merc: Migranti - ključni dio tržišta rada

22

46

"Hektor Fajt Najt 7": Spektakl u Banjaluci, Tošić i Mugoša u glavnoj borbi večeri

22

44

Puklo je kad je pao u vodu i čuo se uzvik gledalaca: Mladić pod okriljem noći skočio sa Starog mosta u Neretvu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima