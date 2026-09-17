Puklo je kad je pao u vodu i čuo se uzvik gledalaca: Mladić pod okriljem noći skočio sa Starog mosta u Neretvu

Samo zato što vidite lokalne mladiće kako to rade i čine da izgleda lako... ne znači da jeste. Skakanje sa Starog mosta je kul. Takođe je izuzetno opasno.

Ovako počinje objava na Instagram nalogu mostarly.guide, na kom je objavljen snimak noćnog skoka sa Starog mosta u Neretvu.

"Vijekovima je skakanje sa mosta simbol hrabrosti, zrelosti i tradicije u Mostaru. Ali postoji veoma važna razlika između obučenog ronioca koji izvodi taj skok i nekoga ko odluči da to uradi kasno noću, pijan ili ne poznajući rijeku, uslove i tehniku".

Društvo Sramotan prizor u BiH: Rijekom teče krv?

"Zato vas molimo: nemojte ohrabrivati svoje prijatelje da skoče sa mosta kada nisu prisebni. Biti okružen prijateljima koji vas bodre ne čini skok bezbjednijim", apeluje se na usijane glave.

Srećom, mladić u ovom videu je dobro. Ali, ovo je moglo da se završi sasvim drugačije.

"Ako je skakanje sa Starog mosta nešto što zaista želite da doživite, uradite to na pravi način. Pridružite se lokalnom ronilačkom klubu, pohađajte časove, naučite tehniku i neka vas podrže iskusni lokalni ronioci", savjetuje se u objavi.

"Tradicija zaslužuje poštovanje. Rijeka zaslužuje poštovanje. A vaš život ga definitivno zaslužuje", navodi se u objavi.

"Odoše bubrezi..."

"Odoše bubrezi niz Neretvu, sad su negdje oko Počitelja", napisao je jedan korisnik.

"Nije mi jasno zašto skaču i to pogotovo noću! Osjećaće jugovinu do kraja života", komentarisali su drugi.

Prizor je izazvao zabrinutost dela onih koji su pogledali snimak, iako je autor objave naveo da je mladić nakon skoka dobro.