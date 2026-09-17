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"Hektor Fajt Najt 7": Spektakl u Banjaluci, Tošić i Mugoša u glavnoj borbi večeri

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17.09.2026 22:46

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"Хектор Фајт Најт 7": Спектакл у Бањалуци, Тошић и Мугоша у главној борби вечери
Foto: ATV

Hektor Fajt Najt došao je do svog sedmog izdanja, a u glavnoj borbi večeri snage će odmjeriti ljubimac domaće publike Danilo Tošić i Miloš Mugoša iz Crne Gore. Okršaj teškaša garantuje pravi spektakl. Član banjalučkog Aresa je pun samopouzdanja, uvjeren u pobjedu u svojoj kući.

Bogat "fajr kard" pored glavne donosi još osam sjajnih borbi, a u ring će i Stefan Dobrijević. Banjalučkog kikboksera očekuje sudar sa Bogdanom Đuraškovićem u kategoriji do 83 kilograma.

I na predstojećem izdanju u Hektorov ring ući će nekoliko talentovanih mladih boraca poput Ivana Anušića i Viktora Lukača, kao i Davida Vučetića. Organizatori su i ove godine napravili sjajan posao, a potvrda svega je i dolazak Fjodora Jemeljanenka u Banjaluku, po mnogima najboljeg borca svih vremena.

Program u dvorani Centar počinje sutra u 20 časova, a ulaz za publiku je besplatan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Hektor fajt najt

Banjaluka

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