Jemeljanenko za ATV: Moguć meč sa Mirkom Filipovićem, vode se pregovori

Već duže vrijeme se vode pregovori o potencijalnom meču između Fjodora Jemeljanenka i Mirka Filipovića. Potvrdio je to za ATV sam Fjodor Jemeljanenko, jedan od najboljih MMA boraca svih vremena koji je danas bio gost naše televizije.

"Mi smo sada u pregovorima već duže vrijeme za meč sa Mirkom. Obe strane su saglasne da je to jedan legendaran događaj koji treba da se održi. Sada samo čekao od organizatora kada će da li će i kada će biti", rekao je Jemeljanenko za ATV.

Fjodor Jemeljanenko

On kaže da je u planu da to bude boks meč, te da se već sprema.

"Spreman se", rekao je kroz smijeh.

Jemeljanenko je u Srpsku došao na poziv doktora Nikole Šobota.

"Hvala vam za gostoprimstvo. Mnogo sam čitao i mnogo znam o Srpskoj i o istoriji srpskog naroda i o trenutnoj situaciji. Već sam nekoliko puta bio u Srpskoj. Tu sam po pozivu doktora Nikole Šobota, i zbog našeg predsjednika koji pruža podršku srpskom narodu, rekao je Jemeljanenko.

Povratak "Kro Kapa"

Mirko „Kro Kap“ Filipović već mjesecima se dovodi u vezu sa mogućim povratkom u ring ili kavez. Hrvat koji ima 51 godinu, ranije je potvrdila da su postojali ozbiljni razgovori o bokserskom meču sa Fedorom Jemeljanenkom, ali do konačnog dogovora nije došlo. U posljednje vrijeme pojavile su se i najave njegovog mogućeg povratka u MMA.

Filipović se od profesionalnog sporta povukao 2019. godine nakon moždanog udara. Ipak, posljednjih godina redovno trenira i sparinguje sa mlađim borcima, a tvrdi i da su ljekarske kontrole pokazale da je njegovo zdravstveno stanje dobro. Navodio je da bi mogao da odradi jedan egzibicioni meč, ali i naglašavao da svaki povratak u borilački sport nosi rizik i da konačni uslovi eventualnog nastupa još nisu utvrđeni.