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Stanivukoviću ukraden skupocjeni skuter, uhapšen 18-godišnjak

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17.09.2026 19:39

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Станивуковићу украден скупоцјени скутер, ухапшен 18-годишњак

Osamnaestogodišnji N.M. iz Banjaluke uhapšen je 9. septembra zbog sumnje da je nekoliko dana ranije iz ostave porodične kuće u banjalučkom naselju Petrićevac ukrao vodeni skuter sa pripadajućom opremom, a BL portal nezvanično saznaje da je riječ o kući gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića.

Prema nezvaničnim informacijama BL portala, u događaju je učestvovalo i jedno maloljetno lice.

Policijska uprava Banjaluka zvanično je saopštila da je N.M. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo „Krađa“, odnosno da je u noći između 2. i 3. septembra iz ostave u porodičnoj kući u Banjaluci otuđio vodeni skuter sa pripadajućom opremom.

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Policija u servisnoj informaciji nije navela čija je kuća u pitanju, ali BL portal nezvanično saznaje da je riječ o privatnoj kući Stanivukovića.

Prema informacijama kojima raspolažu, N.M. i maloljetnik ušli su u dvorište kuće, dok detalji njihovog ulaska u objekat za sada nisu zvanično potvrđeni.

Posebno je zanimljiv predmet koji je, prema policijskoj dokumentaciji u koju je BL portal imao uvid, oduzet tokom postupanja. Riječ je o crnom podvodnom skuteru „BRABUS x Jobe Seascooter Pro Max“, uz koji je evidentirana i pripadajuća oprema, kao i kožna torba sa oznakom BRABUS.

BRABUS x Jobe Seascooter Pro Max
BRABUS x Jobe Seascooter Pro Max
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U servisnoj informaciji policije naziv proizvođača naveden je kao „Barbus“, ali se iz detaljnije dokumentacije vidi da je riječ o proizvodu BRABUS x Jobe.

Takav podvodni električni skuter na zvaničnoj internet prodavnici BRABUS-a košta 1.500 evra, odnosno oko 2.930 KM. Namijenjen je za zarone do 30 metara, može dostići brzinu do 8,5 kilometara na čas, a paket uključuje torbu, dvije litijum-jonske baterije i dodatnu opremu.

Policija je navela da je upravo kod N.M. pronađen i oduzet skuter za koji se sumnja da je ukraden iz kuće. Sve mjere i radnje u ovom predmetu preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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Tagovi :

Draško Stanivuković

Krađa

Skuter za vodu

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