Igor Dodik nakon što je intonirana himna Srpske u Moskvi: Osjećaj ponosa teško je opisati riječima

Intoniranjem himne Republike Srpske u moskovskoj „VTB Areni“ ukazana nam je velika čast, a osjećaj ponosa teško je opisati riječima, rekao je Igor Dodik, generalni menadžer KK Igokee, nakon što je prije meča sa CSKA intonirana himna Srpske.

"Pravo, iskreno, prijateljstvo uvijek se potvrdi djelima, a Republiku Srpsku i Rusiju uvijek će da veže neraskidivo bratstvo dva naroda.

Košarka Rusi intonirali himnu Republike Srpske pred meč Igokee i CSKA

Naša čvrsta povezanost osjetila se i danas na utakmici između CSKA i Igokee na VTB Superkupu.

Intoniranjem himne Republike Srpske u moskovskoj „VTB Areni“ ukazana nam je velika čast, a osjećaj ponosa teško je opisati riječima.

Hvala našoj bratskoj Rusiji što je uvijek uz nas i hvala vam, dragi prijatelji, što se u vašoj divnoj zemlji uvijek osjećamo kao da smo u rodnoj grudi", rekao je Dodik.