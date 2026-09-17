Logo

Igor Dodik nakon što je intonirana himna Srpske u Moskvi: Osjećaj ponosa teško je opisati riječima

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
17.09.2026 20:15

Komentari:

0
Игор Додик након што је интонирана химна Српске у Москви: Осјећај поноса тешко је описати ријечима
Foto: ATV

Intoniranjem himne Republike Srpske u moskovskoj „VTB Areni“ ukazana nam je velika čast, a osjećaj ponosa teško je opisati riječima, rekao je Igor Dodik, generalni menadžer KK Igokee, nakon što je prije meča sa CSKA intonirana himna Srpske.

"Pravo, iskreno, prijateljstvo uvijek se potvrdi djelima, a Republiku Srpsku i Rusiju uvijek će da veže neraskidivo bratstvo dva naroda.

Игокеа ЦСКА

Košarka

Rusi intonirali himnu Republike Srpske pred meč Igokee i CSKA

Naša čvrsta povezanost osjetila se i danas na utakmici između CSKA i Igokee na VTB Superkupu.

Intoniranjem himne Republike Srpske u moskovskoj „VTB Areni“ ukazana nam je velika čast, a osjećaj ponosa teško je opisati riječima.

Hvala našoj bratskoj Rusiji što je uvijek uz nas i hvala vam, dragi prijatelji, što se u vašoj divnoj zemlji uvijek osjećamo kao da smo u rodnoj grudi", rekao je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

KK Igokea

Igor Dodik

košarka

himna

Komentari (0)

Više iz rubrike

Руси интонирали химну Републике Српске пред меч Игокее и ЦСКА

Košarka

Rusi intonirali himnu Republike Srpske pred meč Igokee i CSKA

1 h

1
Кошаркаши Игокее учествују на ВТБ Суперкупу у Москви

Košarka

Košarkaši Igokee učestvuju na VTB Superkupu u Moskvi

6 h

0
Неочекиван сусрет у Атини: Додик се срео са Фурнијеом

Košarka

Neočekivan susret u Atini: Dodik se sreo sa Furnijeom

1 d

0
Жељко Обрадовић: Направићу себи проблем ако будем мислио о Партизану

Košarka

Željko Obradović: Napraviću sebi problem ako budem mislio o Partizanu

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

02

Prnjavor: Svečano obilježeno 80 godina postojanja ergele "Vučijak"

21

01

Ovo je radnik Željeznica FBiH koji je danas poginuo radeći uz prugu

20

53

Tragedija u NBA! Umro Majk Svitni

20

44

Ministru prosvjete poslato prijeteće pismo sa metkom

20

42

Terzić menja Džajića?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima