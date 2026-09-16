Neočekivan susret u Atini: Dodik se sreo sa Furnijeom

Dodik je naveo da se sa Furnijeom sreo na aerodromu u Atini, pred put za Izrael, navodeći da je to bio lijep i neočekivan susret.

"Veliki igrač, ogromna karijera, NBA, reprezentacija Francuske, olimpijske medalje, a u razgovoru potpuno jednostavan i neposredan čovjek. Posebno mi je bilo drago da sretnem nekoga ko je toliko toga prošao u vrhunskom sportu, a i dalje na terenu prikazuje ljubav prema košarci i onu dječačku radost zbog igre", objavio je Dodik na "Iksu".