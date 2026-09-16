Neočekivan susret u Atini: Dodik se sreo sa Furnijeom

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se sa nekadašnjim NBA igračem, a sada članom Olimpijakosa Evanom Furnijeom.
Dodik je naveo da se sa Furnijeom sreo na aerodromu u Atini, pred put za Izrael, navodeći da je to bio lijep i neočekivan susret.
"Veliki igrač, ogromna karijera, NBA, reprezentacija Francuske, olimpijske medalje, a u razgovoru potpuno jednostavan i neposredan čovjek. Posebno mi je bilo drago da sretnem nekoga ko je toliko toga prošao u vrhunskom sportu, a i dalje na terenu prikazuje ljubav prema košarci i onu dječačku radost zbog igre", objavio je Dodik na "Iksu".
Pred put za Izrael, na aerodromu u Atini, jedan lijep i neočekivan susret s Evanom Furnijeom.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 16, 2026
Veliki igrač, ogromna karijera, NBA, reprezentacija Francuske, olimpijske medalje, a u razgovoru potpuno jednostavan i neposredan čovjek. Posebno mi je bilo drago da sretnem nekoga ko je… pic.twitter.com/DlPEecBF2b
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