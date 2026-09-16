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Neočekivan susret u Atini: Dodik se sreo sa Furnijeom

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16.09.2026 15:23

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Неочекиван сусрет у Атини: Додик се срео са Фурнијеом
Foto: X / Milorad Dodik

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se sa nekadašnjim NBA igračem, a sada članom Olimpijakosa Evanom Furnijeom.

Dodik je naveo da se sa Furnijeom sreo na aerodromu u Atini, pred put za Izrael, navodeći da je to bio lijep i neočekivan susret.

"Veliki igrač, ogromna karijera, NBA, reprezentacija Francuske, olimpijske medalje, a u razgovoru potpuno jednostavan i neposredan čovjek. Posebno mi je bilo drago da sretnem nekoga ko je toliko toga prošao u vrhunskom sportu, a i dalje na terenu prikazuje ljubav prema košarci i onu dječačku radost zbog igre", objavio je Dodik na "Iksu".

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Milorad Dodik

Atina

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