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Željko Obradović: Napraviću sebi problem ako budem mislio o Partizanu

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14.09.2026 20:44

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Жељко Обрадовић: Направићу себи проблем ако будем мислио о Партизану
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Trener Panatinaikosa Željko Obradović će 13. oktobra izaći pred navijače Partizana, prvi put od odlaska sa klupe.

Trener Panatinaikosa Željko Obradović susreo se sa dosta problema od svog povratka u Atinu, ali cilj je i dalje samo jedan. Na spisku povrijeđenih su četvorica važnih igrača, a u komunikaciji sa stručnim štabom i upravom će razmatrati o daljim koracima. Evroliga startuje za 10 dana, a prvo gostovanje za najtrofejnijeg evropskog trenera će biti upravo Partizanu.

Nije krio iskusni strateg da mu je i dalje teško da razmišlja o nekadašnjem klubu koji nije napustio onako kako je želio.

"Ne postoji trener koji ne bi volio da ima više opcija. O tome ćemo vjerovatno razgovarati svakog dana, od sada pa do kraja sezone. Ne samo o visokim igračima, već o svemu što se tiče tima. Tako da trenutno nemam odgovor na to pitanje. Vidjećemo kako će se stvari odvijati... Neki timovi imaju nevjerovatno veliki broj igrača u sastavu. Naša situacija je takva kakva jeste. Sa ovim klincem, sada imamo 17 momaka, ali šestorica su odsutna", rekao je Obradović za grčke medije.

Obradović je oko sebe okupio nekadašnje igrače i saradnike, pa im je mnogo lakše da usklade razmišljanja i ambicije.

"Dobra stvar je što imam igrače koji su već radili sa mnom. Tu su Kostas Slukas, Matijas Lesor i Isak Bonga. Takođe mi je veoma drago što ću uz sebe imati ljude poput Fransiska Alvertisa, Dimitrisa Dijamantidisa i Majka Batista. I ostatak stručnog štaba me poznaje. Riječ je o mladim trenerima koji odlično rade svoj posao. Ne volim ljude koji će mi po čitav dan govorili: 'U pravu si', u pravu si“. Želim upravo suprotno. Da diskutujemo. Želim da ih saslušam jer sam i ja čovjek. Pravim greške kao i svi ostali. Želim da razumijem u šta oni vjeruju, kakvo je njihovo mišljenje o određenoj situaciji ili o bilo čemu što je važno za utakmicu, trening".

Primijetio je koliko je klub napredovao u odnosu na njegov prvi mandat. "Mnogo toga se promijenilo. Nabolje, naravno. Uslovi koje sada imamo ne mogu se ni porediti sa onim što je postojalo ranije. Trenutno boravimo isključivo u zatvorenom prostoru. Osoblja ima više. Više brinemo o igračima. Brinemo o svemu. To ne znači da je u prošlosti bilo loše. Ne. Takav je to period bio"

U Atini se osjeća kao kod kuće, što nije čudo, s obzirom na to da je nekoliko godina počasni građanin prestonice Grčke.

"Znate već da mi je ukazana privilegija da postanem počasni građanin Atine, a prije nekoliko godina sam ovdje kupio i stan. Dakle, recimo da je ovo sada i moj grad".

Panatinaikos će šest od prvih sedam utakmica Evrolige odigrati kao domaćin, a onda će Željko Obradović morati na najteže gostovanje. Po prvi put od odlaska, izaći će pred navijače Partizana.

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Željko Obradović

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