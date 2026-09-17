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Minić: Recite mi ime države u kojoj tri funkcionera odu u Izrael, Ameriku i Rusiju

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17.09.2026 20:09

Komentari:

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предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić rekao je da mu neko kaže ime jedne velike države u kojoj tri funkcionera odu u Izrael, Ameriku i Rusiju.

"Ovo su izbori u kojima će predsjednik /Milorad/ Dodik kad se vrati iz Izraela, sa mnom, odnosno ja sa njim otići kod predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina. U međuvremenu će Željka /Cvijanović/ otići u Ameriku. Recite mi jednu veliku državu u kojoj tri funkcionera odu u Izrael, u Ameriku i u Rusiju", istakao je Minić na tribini u Vlasenici.

Povodom posjete delegacije Republike Srpske Izraelu, Minić je istakao da se "ukupne investicije koje trebaju doći iz Izraela kreću na nivou dvije milijarde", prenosi Srna.

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Tagovi :

Republika Srpska

Izrael

Amerika

Rusija

Savo Minić

Komentari (4)

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