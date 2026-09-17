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Cvijanović: Politika SNSD-a doprinijela razvoju svake lokalne zajednice

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17.09.2026 17:26

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић је рекла да су увијек важни инфраструктурни пројекти, комунална и саобраћајна инфраструктура, као и то да се обезбиједи сигурно и постојано водоснабдијевање.
Foto: Srna

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je danas u Vlasenici da je politika SNSD doprinijela razvoju svake lokalne zajednice u Republici Srpskoj.

Cvijanovićeva je napomenula da je u Vlasenici napravljen veliki napredak zahvaljujući saradnji republičkog i opštinskog rukovodstva.

Ona je izrazila uvjerenje da podrška Vlasenica SNSD-u na predstojećim izborima neće izostati.

"Vjerujem da će Savo Minić pobijediti i biti predsjednik Republike Srpske, a isto tako i da ću ja dobiti pobjedničku podršku", rekla je Cvijanovićeva na predizbornoj tribini "Razgovor sa građanima" .

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić rekao je da je opštinsko rukovodstvo pokazalo senzibilitet za ljude koji žive u Vlasenici.

Minić je rekao da često dolazi u Vlasenicu i da se uvijek razgovara o projektima koje jedino SNSD može riješiti.

"To će građani, siguran sam, prepoznati. Potrebna nam je pobjeda Željke Cvijanović radi kontinuiteta naše politike i smatram da su građani širom Republike Srpske svjesni toga", rekao je Minić.

Жељка Цвијановић

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Nosilac liste SNSD-a za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH u Izbornoj jedinici tri Radovan Višković rekao je da je SNSD velika porodica, koja je uz podršku građana preživjela sve nedaće u prethodnom periodu.

Višković je istako da je zaslugama lidera partije Milorada Dodika sačuvana Republika Srpska.

"Sjećam se policije koja nije imala cipele, oružje, nije imala ništa. Danas naša policija ima sve", rekao je Višković.

Kandidat SNSD-a za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz Izborne jedinice tri Miroslav Kraljević pozvao je sugrađane da podrže kandidate SNSD-a na izborima.

"Kao načelnik borio sam se da održim život u našoj lokalnoj zajednici. Vlasenica je jedan period bila u vakuumu, ali danas je, nakon intenzivnog rada, napredak vidljiv", rekao je Kraljević.

Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske Dejana Mijić iskazala je zadovoljstvo što pripada generaciji koja može učiti od najboljih.

"Najveći politički teret nosio je i nosi predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i čast je bilo učiti kako se stvara i, gradi i čuva Republika Srpska", rekla je Mijičeva, prenosi Srna.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Republika Srpska

SNSD

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