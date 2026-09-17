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Dodik: Više od 180 ratnika Islamske države se vratilo u BiH, ne možemo da budemo naivni

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17.09.2026 17:58

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Додик: Више од 180 ратника Исламске државе се вратило у БиХ, не можемо да будемо наивни
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se danas sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, a pored priče o saradnji Srpske i Izraela, dva lidera su razgovarala i o stradanju srpskog i jevrejskog naroda.

"Mi smo stradali uvijek od istih. Danas kada čujemo tu priču iz EU koja osuđuje Izrael, liči na onu koju smo slušali polovinom prošlog vijeka, kada su krivili samo jednu stranu. Jedna nesnošljiva filozofija u kojoj neko može da napravi teroristički akt i ubije 1.400 ljudi i sada Izrael treba da bira mekan način na koji će odgovoriti. To su stvari koje se ne slažu jedna sa drugom", rekao je Dodik aludirajući na napad koji je izvršio Hamas u oktobru 2023. godine.

Dodik kaže da i u BiH ima spavača terorista, te da Srpska ne smije sebi dozvoliti da bude iznenađena na te stvari.

dodik netanjahu 123

Republika Srpska

Dodik nakon sastanka sa Netanjahuom: Srpska može da računa na Izrael kao partnera

"U Bih ima spavača terorista, mudžahedina. Imate preko 180 ratnika Islamske države koji su se vratili tamo. Ne možemo da budemo naivni da su se oni odrekli svoji ideologija, oni su poznati po tome što se nikada ne odriču svoje ekstremne ideologije i Srpska ne smije sebi dozvoliti da bude iznenađena na te stvari", rekao je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Benjamin Netanjahu

Izrael

teroristi

Hamas

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