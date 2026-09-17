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Uhapšen vlasnik staračkog doma u kojem je izbio požar

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17.09.2026 19:12

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

Uhapšen je vlasnik privatnog staračkog doma u Lukavcu u kojem je sinoć izbio požar.

Uviđaj u domu za smještaj i njegu starijih osoba završen je danas, a vlasnik je uhapšen po nalogu kantonalnog tužioca.

Kako je saopšteno iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, slobode je lišen E. A. (1968) iz Tuzle, koji će nakon kriminalističke obrade, uz izvještaj sa dokazima, biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva TK.

Prema nezvaničnim informacijama riječ je o Edinu Ahmediću, vlasniku staračkog doma.

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"Uviđajem na mjestu događaja rukovodio je dežurni tužilac, a obavili su ga istražioci Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, odnosno službenici Odsjeka za opći kriminalitet i Odsjeka za kriminalističku tehniku i forenziku", kazali su iz kantonalne policije.

Uviđaju su prisustvovali i inspektori Inspektorata za protivpožarnu zaštitu MUP-a TK, vještak zaštite na radu te vještak elektrostruke.

"Po okončanju uviđajnih radnji, a po nalogu dežurnog tužioca, odgovornoj osobi doma oduzeta je sloboda", naveli su iz kantonalne policije.

Više informacija o uzrocima požara i okolnostima koje su dovele do njegovog izbijanja za sada nije saopšteno.

Podsjetimo, u požaru su povrijeđena dva štićenika doma, a njima se ljekari za život bore u tuzlanskom UKC-u.

(Faktor)

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Starački dom

Lukavac

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