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Karan: Prava istina o tragičnom sukobu i političkim procesima u BiH uspjela doći do centara moći

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17.09.2026 22:37

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Синиша Каран предсједник Републике Српске
Foto: Srna

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da su se međunarodne okolnosti dobro i objektivno promijenile u korist Srpske, te da sada u svijetu znaju potpunu i pravu istinu o tragičnom sukobu u BiH i o svim političkim procesima.

"Naše ključne političke ličnosti u Republici Srpskoj Milorad Dodik, Željka Cvijanović i Ana Trišić Babić još prije tri godine su prepoznali promjenu političkih prilika u svijetu i išli smo u korak sa tim da se promijeni i negativan narativ o Srbima i Republici Srpskoj koji je trajao 30 godina", naglasio je Karan.

On je rekao da se sada taj negativni narativ potpuno promijenio.

"Trideset godina je trajao narativ da zvaničnici Republike Srpske, koji su najveći čuvari Dejtonskog mirovnog sporazuma, budu okrivljeni za njegovo rušenje, a onima koji ga stvarno ruše to je prolazilo. Naša i stvarna istina uspjela je doći do centara moći - SAD, Izraela, Mađarske i drugih država, kao što smo to uvijek uspijevali u Rusiji", rekao je Karan za RTRS.

On je ocijenio da BiH i 30 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma nije stabilna, jer bošnjačka politička elita smatra da je BiH njihova i da su oni dominantni u odnosu na druga dva naroda, ne prihvatajući ustavni princip o dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

Karan je ukazao da bošnjačka politika ne priznaje paritet i konsenzus kao jedinu mjeru stvaranja i odlučivanja u institucijama BiH.

"Ne priznaju podjelu nadležnosti, neprekidno urušavaju srpski narod i žele da oni kroz formu jedan građanin - jedan glas građanske i unitarne države izvrše potpunu majorizaciju druga dva naroda. Takve njihove izjave su antidejtonske i antiustavne, i to je klasično rušenje ustavne i dejtonske pozicije druga dva konstitutivna naroda", istakao je Karan.

On je poručio da im to neće proći i podsjetio da sve odluke na nivou BiH po Ustavu mogu donijeti samo tri glasa - srpski, hrvatski i bošnjački, te da su nosioci suvereniteta, prema Dejtonskom mirovnom sporazumu, tri naroda i dva entiteta.

Karan je rekao da privatizacija zajedničkih institucija koja je na sceni urušava ukupni suverenitet BiH, dok istovremeno jača ustavne kapacitete Republike Srpske i ustavnu potrebu da Srpska jača svoje institucije i da gradi što veće i snažnije odnose kroz specijalne paralelne veze sa Srbijom.

Синиша Каран

Republika Srpska

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On je naglasio da Republiku Srpsku nije stvorila međunarodna zajednica svojim potpisom, već narod Srpske 1992. godine.

"Republika Srpska je stvorena mnogo prije BiH. Dejtonska BiH je nastala sistemom agregacije kada su se udružila i spojila dva državnopravna subjekta - Republika Srpska i FBiH", podsjetio je predsjednik Srpske.

Dodao je da je to jedan od primjera kako nastaju sve države federalnog karaktera, pogotovo multietničke - iz konfederalnog odnosa u federalni.

"Kada bi oduzeli i smanjili konpetencije koje pripadaju Republici Srpskoj, došli bi na samostalnu Republiku Srpsku", istakao je Karan.

On je naveo da o kontinuitetu napada na Republiku Srpsku govori i izjava

ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza u kojoj poziva međunarodnu zajednicu da ukine Republiku Srpsku.

Karan je upozorio da su ovakve izjave opasne i kontraproduktivne sa svih aspekata, a posebno sa aspekta bezbjednosti u multietničkim zemljama kakva je BiH.

"Ovakve izjave izlaze iz politike i ulaze u krivičnopravnu sferu, predstavljaju kontinuitet napada na Republiku Srpsku, dok je sa ustavnopravnog aspekta ova izjava potpuno irelevantna", pojasnio je Karan.

On je rekao i da su visoki predstavnici donijeli 913 odluka koje su bile usmjerene protiv Republike Srpske, intervenisali u Ustav, oduzimali Republici Srpskoj preko Ustavnog suda BiH i domaćih institucija grb, zastavu, himnu, pokušali da joj oduzmu 9. januar...

"U tome nisu uspjeli jer je snaga Republike Srpske – snaga njenog naroda, bila i ostala. Republiku Srpsku je stvorio narod, koji je čuva i čuvaće je i dalje, a zaštićena je Dejtonskim mirovnim sporazumom i dodatno međunarodnim pravom", poručio je Karan.

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Republika Srpska

Siniša Karan

Bosna i Hercegovina

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