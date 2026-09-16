Karan: Istočno Sarajevo - simbol uspjeha i slobode

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je večeras da je Istočno Sarajevo, koje je nastalo u jednom od najtežih istorijskih trenutaka, izraslo u simbol istrajnosti, uspjeha i slobode srpskog naroda Sarajevsko-romanijske regije, ali i cijele Republike Srpske.

Karan je uoči svečane akademije povodom Dana i krsne slave Istočnog Sarajeva - Svetog Petra Dabrobosanskog, novinarima rekao da dug i pijetet pripada svima koji su dali život za slobodu, ne samo na području tadašnjeg Srpskog Sarajeva, već i širom Republike Srpske.

"Srbi na ovom području su doživjeli velike strahote tokom oružanih sukoba, ali i nešto što ni naš razum danas ne može do kraja da dokuči - kada su utihnule puške i prestala oružana borba, doživjeli su novu golgotu", rekao je Karan.

Predsjednik Karan je istakao da su, uprkos svim tragedijama i stradanjima, Srbi sasa područja Sarajevsko-romanijske regije pokazali istrajnost i sačuvali slobodu.

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Karan je naveo da je Istočno Sarajevo danas moderan grad i administrativni centar regije, te značajno kulturno, sportsko, turističko, ekonomsko i univerzitetsko središte.

"Republika Srpska i sve njene institucije podržavale su sve ove projekte koji su realizovani u Istočnom Sarajevu i podržavaće ih i dalje", poručio je Karan.

On je naglasio da je obaveza sadašnjih generacija da na stradanju i sudbini Srba sa ovog prostora grade bolju budućnost za nove naraštaje, prenosi Srna.

"Oni su tada, kada je gotovo sve bilo izgubljeno, rekli da će ostati svoji na svome i ostali su", rekao je Karan