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Srušio se moćni američki F-16

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18.09.2026 08:44

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Ф-16 Фајтинг Фалкон
Foto: Screenshot / YouTube

Američki vojni lovac F-16 srušio se u okrugu Grand Travers u Mičigenu, a pilot se katapultirao i zadobio povrede zbog kojih je zbrinut u lokalnoj bolnici, saopštila je danas državna policija.

Pilot je bio jedina osoba u avionu i u stabilnom je stanju, prenio je CNN.

Vojni avion se srušio u ruralnom području južno od Travers Sitija, gde je nakon pada izbio požar, a formirao se i veliki oblak crnog dima.

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Prema audio-zapisu komunikacije sa kontrolom leta, jedan vojni pilot je prethodno upozorio da je moguće da je F-16 udario u pticu, dok je kontrolor leta naveo da je moguće da je avion izgubio motor i da se pilot katapultirao.

Nije poznat uzrok pada

F-16 je učestvovao u vježbama u bazi Nacionalne garde u Alpeni, u Mičigenu.

Zbog "opasnog hemijskog izlivanja povezanog sa padom aviona", evakuisani su svi stanovnici u krugu od kilometar i po od mjesta nesreće.

Većini je do sinoć u 22 časa bilo dozvoljeno da se vrate kućama. Uzrok pada za sada nije utvrđen, a slučaj istražuje vojska.

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Prema bazi podataka Federalne uprave za vazduhoplovstvo o udarima aviona u divlje životinje, samo u Travers Sitiju je tokom 2025. godine prijavljen 41 takav incident.

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avion

Avion F-16

Avionska nesreća

pad aviona

Srušio se avion

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