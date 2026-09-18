Hapšenje u Trebinju zbog slanja prijetećih poruka

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Policijski službenici Policijske stanice Trebinje su lišili slobode lice inicijala A.K. zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična djela: „Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“ iz člana a240. stav 1. i „Ugrožavanje sigurnosti“ iz člana 150. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Lice se sumnjiči da je oštetilo ulazna vrata na stanu, kao i da je poslalo više prijetećih poruka koje su izazvale osjećaj ugroženosti po život i tijelo.

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