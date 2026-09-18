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Uhapšen zbog sumnje da je pomagao osumnjičenom za ubistvo brata

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18.09.2026 10:34

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Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Policija Tuzlanskog kantona uhapsila je H.K. (33) zbog sumnje da je pomagao E.S. (44) osumnjičenom za ubistvo rođenog brata.

Ubistvo se dogodilo 2. maja ove godine kada je kako se sumnja, E.S. iz Tuzle usmrtio brata E.S. (42).

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"Nakon prikupljenih dokaza koji su ukazivali da je počinilac ovog krivičnog djela nakon počinjenja imao pomagača, pod nadzorom postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i po Naredbi Opštinskog suda u Tuzli izvršili pretresanje porodične kuće, poslovnih prostora, vozila i drugih objekata korisnika H.K.(1993) iz Tuzle, kojom prilikom su pronađeni predmeti koju su traženi naredbom, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa počinjenjem krivičnih djela", saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade uz Izvještaj sa dokazima, u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku FBiH biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Podsjećamo, 2. maja naveče u tuzlanskom naselju Miladije ubijen je Eldin Selimović, a za ovaj zločin osumnjičen je njegov brat Elvis naselju.

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Kako se sumnja Elvis je teško ranio Eldina koji je ubrzo podlegao povredama.

Nakon ubistva osumnjičeni je pobjegao, ali je ubrzo pronađen i uhapšen.

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Ubistvo

Tuzla

hapšenje

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