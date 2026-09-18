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Avdo Avdić: Srpska je Izraelu broj jedan, BiH spominju samo kao regiju

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18.09.2026 11:30

Komentari:

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Додик и Нетанјаху

Novinar Avdo Avdić osvrnuo se bliske odnose Republike Srpske i Izraela, te poručio da mediji u FBiH pokazuju neznanje omalovažavajući to prijateljstvo.

Kako je rekao, varaju se svi oni koji misle da BiH ne može doživjeti "Somalilend scenario".

"Koliko god neki mediji u Sarajevu bliski aktuelnom režimu pokušavali da (minimiziraju) priču oko otvaranja zajedničke Privredne komore Republike Srpske i Izraela pokazuju neznanje, govorim o medijima sad, jer Milorad Dodik je dobio pismo predsjednika Izraela, Ambasade Izraela, u kojem na dvije stranice BiH se pominje samo jednom kao regija, a Republika Srpska je broj jedan. Dakle, ako neko misli da nas ne može zadesiti taj Somalilend scenario, ja se nadam da gledaoci znaju Somalilend je proglasio svoju nezavisnost pod zaštitom Izraela, vara se", rekao je Avdić.

Podsjećamo, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i v.d. direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske posjetili su Izrael gdje su održali niz bitnih sastanaka, među kojima i onaj sa premijerom Benjaminom Netanjahuom.

Dodik je nakon sastanka rekao da se razgovaralo o proširenju saradnje.

"Prije svega o privrednoj saradnji, o saradnji u oblasti kulture, privrede, kao što se tiče i transfera nove tehnologije u oblasti poljoprivrede, vještačke inteligencije i svega onoga što treba da završimo. Dobili smo potpunu saglasnost i potvrdu Netanjahua da će učiniti sve da osmisli i uredi jedan okvir u kojim ćemo se kretati u narednim godinama i da Republika Srpska može da računa na Izrael kao partnera jednako onoliko koliko i Republika Srpska računa na Izrael", rekao je Dodik.

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Izrael

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

Avdo Avdić

Benjamin Netanjahu

Milorad Dodik

Ana Trišić Babić

Željko Budimir

Komentari (8)

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