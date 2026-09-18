Logo

Jelisaveta i Pavle se ne odvajaju jedno od drugog: Nakon pomirenja ljubav još jača

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
18.09.2026 12:29

Komentari:

0
Јелисавета Орашанин
Foto: Youtube/Blic

Poslije pomirenja Jelisaveta Orašanin i 11 godina mlađi glumac Pavle Mensur se ne odvajaju jedno od drugog.

Mediji su uslikali novopečeni par u centru Beograda dok su uživali u piću, a sve vrijeme su ćaskali, smijali se i nisu obraćali pažnju na znatiželjne poglede.

Детерџент за суђе

Savjeti

Iznenadiće vas: Ovih 8 stvari iz kuće možete prati u mašini za suđe

Jelisaveta Orašanin je bila u crnoj uskoj haljini sa “golim leđima”, dok je Pavle Mensur sve vrijeme zaljubljeno gledao.

Očigledno je da je nakon pomirenja njihova veza dodatno ojačala, te se sve češće pojavljuju u izlascima zajedno.

Nedavno se desio kratak raskid nakon što je medijska ekipa uslikala Pavla Mensura u izlasku sa nepoznatom plavušom. Tada se Pavle oglasio, a zbog njegove objave Jelisaveta je ipak odlučila da mu pruži drugu šansu.

Nakon raskida uslijedilo pomirenje

Nedavno je glasine o problemima u njihovoj strastvenoj vezi pokrenula fotografija sa festivala u Vrnjačkoj Banji.

Naime, jedan od pripadnika obezbjeđenja na tom festivalu objavio je prisan selfi sa Jelisavetom, uz provokativan komentar u kojem se pohvalio kako je “najbolju ribu na festivalu” odveo do restorana, uzeo joj broj telefona i napravio zajednički selfi.

Цвекла

Zdravlje

Namirnice koje najbolje čiste organizam od toksina

– Iako je u njihovoj vezi sve puno strasti, Pavle je u posljednje vrijeme postao jako ljubomoran. Ne prija mu što drugi muškarci gledaju i javno komentarišu njegovu djevojku, pa je zbog toga već nekoliko puta došlo do rasprave između njih dvoje. To mu u početku nije smetalo, ali Mensuru se više ne sviđa ni kad se Jelisaveta previše razgoliti, kao što je to bio slučaj sa njenom malom crnom haljinom u Vrnjačkoj banji, iz koje grudi samo što joj nisu ispale – pričao je izvor za medije, pa dodao:

– Ona priča oko fotke sa članom obezbjeđenja i Pavlov komentar ispod Jelisavetine slike mnogima bio smiješan, on je njoj mnogo zamjerio na tome. I zbog toga kako se obukla, i što se slikala, ali i sam opis fotografije. Rekao joj je da njemu to nije nimalo smiješno i da mu to smeta, dok je njoj sve to urnebesno. Vidjećemo koliko će ta zaljubljenost trajati, ali čisto sumnjam da će te Pavlove ispade i ljubomoru, Jelisaveta Orašanin još dugo trpiti – rekao je izvor.

Доктор

Banja Luka

Od sutra u Banjaluci besplatni preventivni pregledi

Jelisaveta i Pavle su započeli vezu nakon što se glumica razvela od Miloša Teodosića sa kojim je u braku dobila dvoje djece, prenosi Blic.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pavle Mensur

Jelisaveta Orašanin

Pjevačica

Komentari (0)

Pročitajte više

Воз

Zanimljivosti

Kupili stari vagon iz 1934. i napravili dom: Danas od toga dobro zarađuju

3 h

0
Минђуше

Stil

Da li je grijeh nositi krst u ušima kao minđušu

3 h

0
Старија жена у црвеној јакни разговара преко паметног телефона.

Gradovi i opštine

Ne nasjedajte na prevaru putem telefona: Više žena u gradu u Srpskoj primilo uznemirujuće pozive

3 h

0
Узнемирујући покушај пљачке: Покушао човјеку отети сат па га избо

Srbija

Uznemirujući pokušaj pljačke: Pokušao čovjeku oteti sat pa ga izbo

4 h

0

Više iz rubrike

Милан Станковић пјевач из Србије

Scena

Milan Stanković tokom karijere odlučio da napusti Grand, a evo ko mu je platio dug od 50.000 evra

4 h

0
Овим пјевачима су жене након развода узеле имовину

Scena

Ovim pjevačima su žene nakon razvoda uzele imovinu

5 h

0
Драма у Грчкој: Ухапшена тетка Стефаноса Циципаса, за мајком се трага

Scena

Drama u Grčkoj: Uhapšena tetka Stefanosa Cicipasa, za majkom se traga

17 h

0
Ружа

Scena

Umro Svej

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

43

Motociklista poginuo u teškoj nesreći: Drugi zadobio povrede

14

41

Centar za razvoj sela traži isplate od Grada Banjaluka

14

40

Jemeljanenko: Srpski i ruski narod zauvijek će biti zajedno

14

37

Sudar auta i motora u banjalučkom naselju

14

30

Znak moždanog ili srčanog udara može da se prepozna na licu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima