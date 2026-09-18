Jelisaveta i Pavle se ne odvajaju jedno od drugog: Nakon pomirenja ljubav još jača

Poslije pomirenja Jelisaveta Orašanin i 11 godina mlađi glumac Pavle Mensur se ne odvajaju jedno od drugog.

Mediji su uslikali novopečeni par u centru Beograda dok su uživali u piću, a sve vrijeme su ćaskali, smijali se i nisu obraćali pažnju na znatiželjne poglede.

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Jelisaveta Orašanin je bila u crnoj uskoj haljini sa “golim leđima”, dok je Pavle Mensur sve vrijeme zaljubljeno gledao.

Očigledno je da je nakon pomirenja njihova veza dodatno ojačala, te se sve češće pojavljuju u izlascima zajedno.

Nedavno se desio kratak raskid nakon što je medijska ekipa uslikala Pavla Mensura u izlasku sa nepoznatom plavušom. Tada se Pavle oglasio, a zbog njegove objave Jelisaveta je ipak odlučila da mu pruži drugu šansu.

Nakon raskida uslijedilo pomirenje

Nedavno je glasine o problemima u njihovoj strastvenoj vezi pokrenula fotografija sa festivala u Vrnjačkoj Banji.

Naime, jedan od pripadnika obezbjeđenja na tom festivalu objavio je prisan selfi sa Jelisavetom, uz provokativan komentar u kojem se pohvalio kako je “najbolju ribu na festivalu” odveo do restorana, uzeo joj broj telefona i napravio zajednički selfi.

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– Iako je u njihovoj vezi sve puno strasti, Pavle je u posljednje vrijeme postao jako ljubomoran. Ne prija mu što drugi muškarci gledaju i javno komentarišu njegovu djevojku, pa je zbog toga već nekoliko puta došlo do rasprave između njih dvoje. To mu u početku nije smetalo, ali Mensuru se više ne sviđa ni kad se Jelisaveta previše razgoliti, kao što je to bio slučaj sa njenom malom crnom haljinom u Vrnjačkoj banji, iz koje grudi samo što joj nisu ispale – pričao je izvor za medije, pa dodao:

– Ona priča oko fotke sa članom obezbjeđenja i Pavlov komentar ispod Jelisavetine slike mnogima bio smiješan, on je njoj mnogo zamjerio na tome. I zbog toga kako se obukla, i što se slikala, ali i sam opis fotografije. Rekao joj je da njemu to nije nimalo smiješno i da mu to smeta, dok je njoj sve to urnebesno. Vidjećemo koliko će ta zaljubljenost trajati, ali čisto sumnjam da će te Pavlove ispade i ljubomoru, Jelisaveta Orašanin još dugo trpiti – rekao je izvor.

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Jelisaveta i Pavle su započeli vezu nakon što se glumica razvela od Miloša Teodosića sa kojim je u braku dobila dvoje djece, prenosi Blic.