Ne nasjedajte na prevaru putem telefona: Više žena u gradu u Srpskoj primilo uznemirujuće pozive

Više starijih žena sa područja Tilave u Istočnom Novom Sarajevu juče je dobilo uznemirujuće pozive nepoznatih osoba. Rečeno im je, navodi "Lukavicaonline", da su im ćerke stradale u saobraćajnoj nesreći i da hitno moraju donijeti 50 hiljada evra, zlato ili druge vrijednosti.

"U suprotnom moraće im odsjeći nogu", navodi se u objavi na pomenutom portalu.

"Jedna od pozvanih bila je i moja baka. Radi se o starijim gospođama koje su se zbog ovih poziva veoma uplašile", navodi se u istoj objavi.

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Poznati su i brojevi sa kojih su pozivi upućivani, a jedan od dva broja je i rumunski. 063678XXX, 0040732228XXX. Pokušali smo nazvati navedene brojeve, na lokalni broj operater je saopštio da je ograničen pristup, a na broj u Rumuniji ne zvoni uopšte.

Slučaj je prijavljen policiji, a iz PU Istočno Sarajevo za ATV su potvrdili da su zaprimili prijave i da postupaju po njima.