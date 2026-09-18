Logo

Ne nasjedajte na prevaru putem telefona: Više žena u gradu u Srpskoj primilo uznemirujuće pozive

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
18.09.2026 11:06

Komentari:

0
Старија жена у црвеној јакни разговара преко паметног телефона.
Foto: kaboompics/Pexels

Više starijih žena sa područja Tilave u Istočnom Novom Sarajevu juče je dobilo uznemirujuće pozive nepoznatih osoba. Rečeno im je, navodi "Lukavicaonline", da su im ćerke stradale u saobraćajnoj nesreći i da hitno moraju donijeti 50 hiljada evra, zlato ili druge vrijednosti.

"U suprotnom moraće im odsjeći nogu", navodi se u objavi na pomenutom portalu.

"Jedna od pozvanih bila je i moja baka. Radi se o starijim gospođama koje su se zbog ovih poziva veoma uplašile", navodi se u istoj objavi.

ротација полиција

Srbija

Uznemirujući pokušaj pljačke: Pokušao čovjeku oteti sat pa ga izbo

Poznati su i brojevi sa kojih su pozivi upućivani, a jedan od dva broja je i rumunski. 063678XXX, 0040732228XXX. Pokušali smo nazvati navedene brojeve, na lokalni broj operater je saopštio da je ograničen pristup, a na broj u Rumuniji ne zvoni uopšte.

Slučaj je prijavljen policiji, a iz PU Istočno Sarajevo za ATV su potvrdili da su zaprimili prijave i da postupaju po njima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Istočno Novo Sarajevo

prevara

PU Istočno Sarajevo

Komentari (0)

Pročitajte više

Операција у медицини се односи на хируршки захват који изводи љекар ради уклањања обољелог и враћања изгледа и функције органа, истовремено формирајући нове анатомске односе у тијелу.

Društvo

FZO Srpske: Omogućena i transplantacija jetre u Bjelorusiji

4 h

4
Грчка застава море љетовање

Svijet

Država daje 10.000 evra za preseljenje: Novac dobijaju i djeca

4 h

0
Мајка брутално злостављала дјецу, полиција пронашла снимке

Region

Majka brutalno zlostavljala djecu, policija pronašla snimke

4 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Uhapšen zbog sumnje da je pomagao osumnjičenom za ubistvo brata

4 h

0

Više iz rubrike

Цвијановић: Радимо у интересу грађана, развијамо и бранимо Српску

Gradovi i opštine

Cvijanović: Radimo u interesu građana, razvijamo i branimo Srpsku

16 h

1
Домаћи коњ је велики краткодлаки копитар дуге гриве и репа, припитомљен од давнина и користи се за јахање или пренос терета. Домаћи коњ је једна од две постојеће подврсте Equus ferus. То је копитарска животиња која припада таксономској породици Equidae.

Gradovi i opštine

Prnjavor: Svečano obilježeno 80 godina postojanja ergele "Vučijak"

17 h

0
Под појмом „новорођенче” се подразумијева беба млађа од мјесец дана. Инфант је одојче, беспомоћно дијете, које још не хода и не говори

Gradovi i opštine

Za novorođenčad i porodilje u bolnici 'Srbija' uručeni bebi-paketi

1 d

0
Више од стотину пензионера добило по 240 КМ

Gradovi i opštine

Više od stotinu penzionera dobilo po 240 KM

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

50

Mediji: Auto iz Bećirovićeve pratnje imao stravičan udes, on nije ni stao

14

43

Motociklista poginuo u teškoj nesreći: Drugi zadobio povrede

14

41

Centar za razvoj sela traži isplate od Grada Banjaluka

14

40

Jemeljanenko: Srpski i ruski narod zauvijek će biti zajedno

14

37

Sudar auta i motora u banjalučkom naselju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima