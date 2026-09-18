Majka brutalno zlostavljala djecu, policija pronašla snimke

Majka iz Zagreba našla se pod teškim optužbama da je duže od godinu dana teško zlostavljala sina i ćerku.

Županijski sud u Zagrebu produžio joj je ovih dana zabranu približavanja djeci i zabranu bilo kakvog kontakta sa njima. Poznati detalji iz istrage uključuju iskaze svjedoka koji su prisustvovali pojedinim događajima, ali i snimke na kojima se čuju vikanje, vrijeđanje i zvuci koji ukazuju na fizičko nasilje.

Djeca su u međuvremenu izdvojena iz porodice i smještena u nadležnu ustanovu, dok je majka osumnjičena za povredu prava dijeteta.

Svjedočenja o zlostavljanju

Jedan od svjedoka opisao je da je kod dječaka primijetio probleme sa kontrolom mokrenja i povlačenje u sebe, dok je djevojčica, prema njegovim riječima, bila „prestravljena od toga da ostane sama“. Drugi svjedok detaljno je opisao situacije kojima je, kako tvrdi, lično svjedočio.

„Udarala ga je knjigom po glavi punom snagom“, rekao je opisujući jedan od događaja. Dodao je da je stao između njih kako bi je zaustavio i da je i kasnije više puta vidio kako udara dječaka.

Djevojčicu je, kako je rekao, majka šamarala govoreći joj da je „luda“ i da će je poslati u psihijatrijsku bolnicu. Prema njegovom iskazu, bilo je i situacija kada je djevojčica pokušavala da se sakrije.

Hronika Uhapšen zbog sumnje da je pomagao osumnjičenom za ubistvo brata

„Vrištala je i bježala iz stana“, rekao je svjedok. Opisao je i razgovor sa uplakanim dječakom koji mu je, prema njegovim riječima, priznao: „Ne mogu da živim ni sa majkom, ni sa sestrom, ubijaju me“. Dodao je i da je primijetio kako se djeca „izzlazetno boje policije“ i da su govorila da će, ako policija dođe, „svi biti gotovi“.

U drugom događaju dječak je, prema iskazu svjedoka, fizički nasrnuo na sestru. Djevojčica je potom otišla u kuhinju, uzela veliki nož i držala ga uz vrat. Prema iskazu svjedoka, majka je na dječakovom telefonu viđela sadržaj zbog kojeg je imao problema u školi. Razbila je čašu vina, a potom je počela da ga udara. „Udarala ga je po cijelom tijelu, nogama, šamarala ga i vikala, bacila na njega kutiju“, opisao je svjedok.

Prema njegovim riječima, majka je potom vrijeđala i djevojčicu. Govorila joj je da je „ista kao tata, psihopata“, dok je djeci govorila da joj „uništavaju život“ i da zbog njih gubi posao.

Audio-zapisi kao dokaz

Policija je pronašla i audio-zapise koji teško kompromituju majku. Na jednom snimku čuje se kako majka više minuta viče na dječaka, psuje ga i vrijeđa. Čuju se i zvuci koji ukazuju na više udaraca.

Još je teži drugi snimak. Na njemu djevojčica tokom video-poziva govori da želi da je puste i više puta ponavlja da će se ubiti, dok drži nož uz vrat. Snimak traje 17 minuta i 36 sekundi, a djevojčica sve vrijeme plače. Na snimku joj majka govori da je „luđakinja“, da će je „poslati luđaku da vidi šta su problemi“ i da će završiti u bolnici.

Republika Srpska Ministarstvo izdalo saopštenje: Ističe rok za podnošenje zahtjeva

Jedan od svjedoka opisao je i događaj nakon kojeg je djevojčica završila u bolnici. Prema njegovom iskazu, majka ju je prethodno istukla, a zatim otišla u Kopenhagen. Djete je nakon toga doživjelo zdravstveni napad i završilo u bolnici. Svjedok je rekao i da je majka tokom video-poziva vikala na djecu i da je djevojčici prijetila da će je vratiti ocu ako „ne bude dobra“.

Iskaz članova porodice

Djeca su u martu izdvojena iz porodice i smještena u nadležnu ustanovu. U razgovorima sa stručnim službama isprva su branila majku i negirala dio navoda. Kod dječaka su, međutim, stručnjaci nakon puštanja dijela snimka zabilježili znake tjeskobe u glasu i mimici.

Istražitelji su ispitali baku djece, majku osumnjičene žene, koja im je dala sporne snimke. Ona je rekla da joj ćerka uskraćuje kontakt sa unucima i da je prema njima gruba i nasilna.

Otac djevojčice rekao je da mu je majka godinama branila kontakt sa djetetom i da je preko osobe koja je brinula o djeci ponovo stupio u kontakt sa ćerkom. Prema iskazu djevojčice, otac ju je nagovarao na susret sa njim i njegovom drugom djecom, a kasnije je osoba koja je brinula o njoj nagovarala djevojčicu da snimi video u kojem govori da želi šest mjeseci da živi s ocem, a šest sa majkom.

Sud je zaključio da zbog svega napisanog postoji opasnost od ponavljanja nasilja, ali i od uticaja na djecu koja tek treba da budu ispitana. Zato je majci zabranjeno da im se približava na manje od 100 metara i da sa njima komunicira telefonom, porukama, društvenim mrežama ili na bilo koji drugi način, prenosi Telegraf.rs.