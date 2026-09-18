Logo

Tri učenika poginula u pucnjavi u školi: Više njih povrijeđeno

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
18.09.2026 11:28

Komentari:

0
Школске клупе у учионици.
Foto: Pixabay

Tri učenika su danas poginula u pucnjavi u školi u mjestu Banga na jugu Filipina, uključujući i 16-godišnjaka osumnjičenog za napad, dok je osam osoba povrijeđeno, saopštio je gradonačelnik tog mjesta.

"Sve žrtve su učenici uzrasta od 14 do 17 godina. Četiri povrijeđene osobe su u kritičnom stanju", izjavio je za Rojters Albert Palensija, gradonačelnik Bange, prenosi Rojters.

Воз

Zanimljivosti

Kupili stari vagon iz 1934. i napravili dom: Danas od toga dobro zarađuju

Mediji su prethodno prenijeli, pozivajući se na lokalnog policijskog guvernera, da je poginula najmanje jedna osoba i da je ranjeno četvoro.

Incident se dogodio u Nacionalnoj srednjoj školi Banga u provinciji Južni Kotabato, na jugu Filipina,saopštio je guverner provincije Južni Kotabato Rejnaldo Tamajo.

Glavni policijski narednik Redži Faderon izjavio je prethodno da ima povrijeđenih i to više od jedne osobe i da policija provjerava detalje.

Prije tačno mjesec dana, najmanje dvije osobe su poginule, a devet je povrijeđeno u pucnjavi u školskom kampusu u gradu Zamboanga na jugu Filipina, u kampusu srednje škole Univerziteta Ateneo de Zamboanga.

Најновија вијест

Region

Pao avion u Hrvatskoj, sve hitne službe na terenu

Prema navodima gradonačelnika, osumnjičeni, učenik sedmog razreda, ušao je 18. avgusta u školu sa puškom i pištoljem i otvorio vatru na učenike i nastavnike, a potom je izvršio samoubistvo.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Filipini

Škola

Pucnjava

učenici

Komentari (0)

Pročitajte više

Старија жена у црвеној јакни разговара преко паметног телефона.

Gradovi i opštine

Ne nasjedajte na prevaru putem telefona: Više žena u gradu u Srpskoj primilo uznemirujuće pozive

3 h

0
Руски војници шетају прије војне параде поводом Дана побједе у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Svijet

Rusija produžila zabranu uvoza hrane iz više zemalja do kraja 2028. godine

4 h

0
Узнемирујући покушај пљачке: Покушао човјеку отети сат па га избо

Srbija

Uznemirujući pokušaj pljačke: Pokušao čovjeku oteti sat pa ga izbo

4 h

0
Операција у медицини се односи на хируршки захват који изводи љекар ради уклањања обољелог и враћања изгледа и функције органа, истовремено формирајући нове анатомске односе у тијелу.

Društvo

FZO Srpske: Omogućena i transplantacija jetre u Bjelorusiji

4 h

4

Više iz rubrike

Руски војници шетају прије војне параде поводом Дана побједе у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Svijet

Rusija produžila zabranu uvoza hrane iz više zemalja do kraja 2028. godine

4 h

0
Грчка застава море љетовање

Svijet

Država daje 10.000 evra za preseljenje: Novac dobijaju i djeca

4 h

0
Чекић, судница

Svijet

Majka zadavila pa objesila sina (2), rekla da je ubila Antihrista

5 h

0
Дмитриј Медведев

Svijet

Medvedev: Svaki građanin koji izađe na izbore približava Rusiju pobjedi nad neprijateljem

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

56

Oglasilo se tužilaštvo o hapšenju odbjeglog poštara Stipe Jukića

14

55

Požar na Čvrsnici i dalje gori: Potreban angažman kanadera i helikoptera

14

50

Mediji: Auto iz Bećirovićeve pratnje imao stravičan udes, on nije ni stao

14

43

Motociklista poginuo u teškoj nesreći: Drugi zadobio povrede

14

41

Centar za razvoj sela traži isplate od Grada Banjaluka

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima