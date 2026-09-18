Tri učenika poginula u pucnjavi u školi: Više njih povrijeđeno

Tri učenika su danas poginula u pucnjavi u školi u mjestu Banga na jugu Filipina, uključujući i 16-godišnjaka osumnjičenog za napad, dok je osam osoba povrijeđeno, saopštio je gradonačelnik tog mjesta.

"Sve žrtve su učenici uzrasta od 14 do 17 godina. Četiri povrijeđene osobe su u kritičnom stanju", izjavio je za Rojters Albert Palensija, gradonačelnik Bange, prenosi Rojters.

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Mediji su prethodno prenijeli, pozivajući se na lokalnog policijskog guvernera, da je poginula najmanje jedna osoba i da je ranjeno četvoro.

Incident se dogodio u Nacionalnoj srednjoj školi Banga u provinciji Južni Kotabato, na jugu Filipina,saopštio je guverner provincije Južni Kotabato Rejnaldo Tamajo.

Glavni policijski narednik Redži Faderon izjavio je prethodno da ima povrijeđenih i to više od jedne osobe i da policija provjerava detalje.

Prije tačno mjesec dana, najmanje dvije osobe su poginule, a devet je povrijeđeno u pucnjavi u školskom kampusu u gradu Zamboanga na jugu Filipina, u kampusu srednje škole Univerziteta Ateneo de Zamboanga.

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Prema navodima gradonačelnika, osumnjičeni, učenik sedmog razreda, ušao je 18. avgusta u školu sa puškom i pištoljem i otvorio vatru na učenike i nastavnike, a potom je izvršio samoubistvo.

(Tanjug)