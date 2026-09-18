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Rusija produžila zabranu uvoza hrane iz više zemalja do kraja 2028. godine

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18.09.2026 10:55

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Руски војници шетају прије војне параде поводом Дана побједе у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool

Predsjednik Rusije Vladimir Putin produžio je zabranu uvoza određenih prehrambenih proizvoda iz brojnih zemalja do kraja 2028. godine, uključujući Crnu Goru, koja je prvi put uvedena kao odgovor na sankcije Moskvi nakon prisajedinjenja Krima 2014. godine.

U ukazu objavljenom na internet stranici Kremlja navedena su ograničenja koja se odnose na uvoz iz Ukrajine, EU, Velike Britanije, Norveške, kao i Albanije, Crne Gore, Islanda i Lihtenštajna. Mjere obuhvataju proizvode kao što su meso, morski plodovi, mliječni proizvodi, voće i povrće.

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Moskva je mnoge od navedenih zemalja zvanično proglasila neprijateljskim, zbog postupaka njihovih vlasti prema Rusiji, te ruskoj imovini i državljanima u tim državama.

Iz Moskve navode da je embargo doprinio povećanju domaće proizvodnje i privukao više brendova iz nezapadnih i prijateljskih zemalja, poput Srbije i država BRIKS-a, prenosi "Russia Today".

(Srna)

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Tagovi :

Rusija

Vladimir Putin

Moskva

Hrana

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