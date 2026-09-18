Predsjednik Rusije Vladimir Putin produžio je zabranu uvoza određenih prehrambenih proizvoda iz brojnih zemalja do kraja 2028. godine, uključujući Crnu Goru, koja je prvi put uvedena kao odgovor na sankcije Moskvi nakon prisajedinjenja Krima 2014. godine.

U ukazu objavljenom na internet stranici Kremlja navedena su ograničenja koja se odnose na uvoz iz Ukrajine, EU, Velike Britanije, Norveške, kao i Albanije, Crne Gore, Islanda i Lihtenštajna. Mjere obuhvataju proizvode kao što su meso, morski plodovi, mliječni proizvodi, voće i povrće.

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Moskva je mnoge od navedenih zemalja zvanično proglasila neprijateljskim, zbog postupaka njihovih vlasti prema Rusiji, te ruskoj imovini i državljanima u tim državama.

Iz Moskve navode da je embargo doprinio povećanju domaće proizvodnje i privukao više brendova iz nezapadnih i prijateljskih zemalja, poput Srbije i država BRIKS-a, prenosi "Russia Today".

(Srna)