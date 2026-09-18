Avionska nesreća u Hrvatskoj dobila tragičan ishod

Autor:ATV redakcija
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Danas, 18. septembra, u Rokovcima kod Vinkovaca u Hrvatskoj došlo je do avionske nesreće. Manji avion kojim je upravljala jedna osoba srušio se pored piste,.
Nezvanične informacije govore da se avion srušio u kukuruzište pored piste, a Dnevnik.hr javlja da je ova nesreća imala i tragičan ishod.
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Pao avion u Hrvatskoj, sve hitne službe na terenu
Naime, pilot aviona je uslijed zadobijenih povreda preminuo nakon reanimacije.
Na mjesto nesreće poslan je i helikopter Hitnog medicinskog prijevoza, a više detalja bit će poznato nakon uviđaja.
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