Avionska nesreća u Hrvatskoj dobila tragičan ishod

Danas, 18. septembra, u Rokovcima kod Vinkovaca u Hrvatskoj došlo je do avionske nesreće. Manji avion kojim je upravljala jedna osoba srušio se pored piste,.

Nezvanične informacije govore da se avion srušio u kukuruzište pored piste, a Dnevnik.hr javlja da je ova nesreća imala i tragičan ishod.

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Naime, pilot aviona je uslijed zadobijenih povreda preminuo nakon reanimacije.

Na mjesto nesreće poslan je i helikopter Hitnog medicinskog prijevoza, a više detalja bit će poznato nakon uviđaja.