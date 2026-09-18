Situacija u Harkovskoj oblasti dobila je novu dinamiku nakon operacije ruskih snaga čiji je cilj bio da se ukrajinske jedinice dovedu u okruženje.

Ruska komanda tvrdi da protivnička strana nije očekivala takav razvoj događaja i da je zbog toga zakasnila sa reakcijom.

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Komandant 71. gardijske motorizovane streljačke divizije ruske grupacije "Sjever", pukovnik Roman Škroba, izjavio je da ukrajinska komanda nije bila spremna za operaciju okruženja svojih jedinica u Harkovskoj oblasti.

"Neprijatelj nije mislio da ćemo izvesti ovu operaciju. Najvjerovatnije nije mislio. Sada je već počeo da razmišlja o tome, ali je kasno", rekao je Škroba.

Pripreme trajale nedjelju dana

Pripreme za operaciju, kako je objasnio, trajale su približno nedjelju dana. Tokom tog perioda ruska komanda uspostavljala je koordinaciju između jedinica i određivala snage koje će izvršavati postavljene zadatke.

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Istovremeno je računato koliko će ljudstva biti potrebno za operaciju. Posebno je određivano koje jedinice treba neposredno da učestvuju u jurišnim dejstvima, a koje će imati zadatak da se učvrste na zauzetim položajima.

Škroba je iznio i podatak o razmjerama područja na kojem se, po njegovim tvrdnjama, nalaze okružene ukrajinske jedinice. Riječ je o teritoriji većoj od 400 kvadratnih kilometara u Harkovskoj oblasti.

Ruske snage sada su, prema njegovim riječima, dobile zadatak da formirani harkovski "kotao" podjele na više dijelova. Škroba je taj plan opisao poređenjem sa sječenjem pite na komade.

Nakon podele okruženog područja, predviđeno je da ruske jedinice pojedinačno očiste svaki njegov dio od pripadnika Oružanih snaga Ukrajine.

Time bi operacija iz faze okruženja prešla u fazu razdvajanja ukrajinskih jedinica i zauzimanja pojedinačnih dijelova teritorije.

(Alo)