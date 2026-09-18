U teškoj saobraćajnoj nesreći povrijeđene dvije osobe: Automobil sletio sa puta

Autor:ATV redakcija
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Na regionalnom putu ''444'', u mjestu Vrankamen, opština Vareš juče oko 10 časova, desila se saobraćajna nesreća kada je automobil marke Golf sletio s kolovoza.
Njime je upravljala S.H.-A., rođena 1995. godine, iz Ilijaša, dok se u vozilu kao saputnik nalazilo lice H.H., 1993. godine, iz Visokog.
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Tom prilikom vozač S.H.-A. je zadobila lake tjelesne povrede, dok je lice H.H. zadobilo teške tjelesne povrede konstatovane u Kantonalnoj bolnici Zenica.
Izvršen je uviđaj od strane službenika PS Breza, koja nastavlja aktivnosti na dokumentovanju navedene saobraćajne nezgode.
(Avaz)
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