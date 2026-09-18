Banjalučani osumnjičeni za pljačku manastira i hrama

Policija je uhapsila Banjalučane Bojana Maleševića (38) i Nenada Bjelajca (42), zbog sumnje da su u srijedu, 16. septembra, iz pomoćnog objekta hrama u Prnjavoru ukrali novac, a kako saznaju "Nezavisne novine", dva dana ranije hapšeni su zbog krađe novca iz manastira "Glogovac" u Šipovu.

Naime, službenici Policijske stanice Prnjavor su juče, 17. septembra, izvršili kriminalističku obradu Banjalučana, zbog sumnje da su počinila krivično d‌jelo krađa.

"Policiji je 16. septembra prijavljeno da su oko 15 časova dva nepoznata muška lica ušla u pomoćne prostorije vjerskog objekta na području Prnjavora kojom prilikom su pronašla i otuđila novac, nakon čega su se putničkim vozilom udaljila sa lica mjesta", navode iz PU Banjaluka.

"Lica B.M. i N.B. su istog dana lišena slobode od strane policijskih službenika Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina na području koje operativno pokriva PU Bijeljina", navode iz policije.

Nakon hapšenja pronađen ukradeni novac

Iz policije dodaju da je kod njih pronađen i uz potvrdu oduzet ukradeni novac.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Nije precizirano koliko su novca ukrali u Prnjavoru.

Dva dana ranije hapšeni zbog krađe iz manastira

Kako saznaju Nezavisne novine, u pitanju su muškarci koje je šipovačka policija dva dana ranije uhapsila zbog sumnje da su iz manastira "Glogovac" ukrali 1.650 KM i vjerske predmete.

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Za njih se sumnja da su u Šipovu provalili u vjerski objekat i ukrali novac iz ladice sa dobrovoljnim prilozima, a policija ih je otkrila tokom kontrole.

Kako je tada saopšteno iz Policijske uprave Mrkonjić Grad, policajci Policijske stanice Šipovo su u poned‌jeljak 14. septembra tokom kontrole uočili dva muškarca koji su se nalazili u automobilu opel.

Nakon što su ih legitimisali, utvrđeno je da je riječ o B.M. i N.B. iz Banjaluke.

"Tokom pregleda automobila policija je pronašla više PVC vrećica sa metalnim novcem, ukupne vrijednosti oko 1.650 KM, ali i predmete sa vjerskim obilježjima. Operativnim radom na terenu policijski službenici došli su do saznanja da postoje osnovi sumnje da su navedena lica ušla u vjerski objekat na teritoriji opštine Šipovo, nasilno oštetila ladicu sa dobrovoljnim prilozima odakle su otuđila novac", navode iz policije.