Minić: Ulazni trend agrara u Semberiji i Srpskoj

Uzlazni trend agrara prisutan je u Semberiji i Republici Srpskoj, istakao je predsjednik Vlade Srpske Savo Minić na otvaranju Međunarodnog sajma poljoprivrede, lova i ribolova "Interagro" u Bijeljini.

Minić je istakao da su za taj uzlazni trend, uz ogromne prirodne potencijale, zaslužni dobri ljudi i domaćini.

"Bitno je da je i u ova globalno izazovna i teška vremena svaki segment našeg rada napreduje i da su nam trendovi uzlazni jer radimo i razvijamo Republiku Srpsku i u pravcu modernih tehnologija, kako bi naš proizvođač ostao i živio od svog rada", rekao je Minić.

Minić je naveo da mladima nije dovoljno reći da ostanu, nego im treba napraviti preduslove da žele da ostanu u otadžbini i u njoj žive od svoga rada, što vlasti Republike Srpske i Srbije podržavaju kroz saradnju u svim oblastima.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić rekla je da trećina agrarnog budžeta Srpske ide u Bijeljinu i Semberiju i da je Vlada već obezbijedila 20 miliona KM za projekte navodnjavanja, nastavak izgradnje drinskog nasipa i vodovoda u semberskom naselju Glavičice.

"Vlada Republike Srpske i Ministarstvo poljoprivrede uvijek su i isključivo usmjereni ka poljoprivredniku, modernizaciji domaće proizvodnje i jačanju sela", istakla je Kuzmićeva i dodala da je tranzicija sa tradicionalnog na moderno uvijek teška.

Kuzmićeva je navela da je za razvoj agrara, kao i cijele Republike Srpske, važna snažna ekonomska i institucionalna saradnja Srpske sa Srbijom, koju su stvorili predsjednici Milorad Dodik i Aleksandar Vučić.

Srbija je zemlja partner ovogodišnjeg Sajma poljoprivrede u Bijeljini, a ministar poljoprivrede Srbije Dragan Glamočić je istakao da to nije samo formalno partnerstvo nego i potvrda bliskih i trajnih veza institucija i naroda Srbije i Srpske.

"Poljoprivreda je pitanje sigurnosti u budućnosti, zato je naša politika usmerena na jačanje sela i seljaka, zato ulažemo u mehanizaciju, modernizaciju, razvoj, preradu, znanje i inovacije, savremene tehnologije i veštačku intelegenciju", rekao je Glamočić.

Navodeći da ga korijeni vezuju za Republiku Srpsku, Glamočić je rekao da je u Srpskoj među ljudima sa kojima dijeli iste vrijednosti, tradiciju i želju da Srbija i Srpska budu što snažnije i složnije, da jačaju ekonomske i institucionalne veze, da uvijek računaju jedni na druge.

Glamočić je posebno pohvalio rad premijera Republike Srpske Save Minića, navodeći da on kroz praksu i u oblasti poljoprivrede razumije čovjeka i poljoprivrednika.

"Minić ima razumevanje stvarnih potreba čoveka koji živi od svog rada i razume koliko je važno da institucije uvek budu uz svoj narod", istakao je Glamočić.

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Vladimir Lazić, direktor preduzeća "Grad" organizatora Sajma, rekao je na otvaranju da ovakve manifestacije nisu anahrone jer susreti omogućavaju kontakte, razmjenu iskustava i druženje.

"Društva koja u budućnosti obezbijede vodu, hranu i energiju imaće realnu šansu da opstanu, a `Interagro` je platforma za razgovor o toj budućnosti", ocijenio je Lazić.

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović rekao je da je "Interagro" brend Semberije, a u svom obraćanju ukazao je na značaj navodnjavanja za budućnost poljoprivredne proizvodnje u ovoj žitnici Republike Srpske, kao i neophodnost zaštite domaće proizvodnje.

Poljoprivredni sajam u Bijeljini okupio je 300 izlagača iz 12 država, a u naredna tri dana očekuje se 20.000 posjetilaca, prenosi Srna.