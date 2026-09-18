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Banjalučanka na automobilu ostavila poruku koju svi treba vide

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18.09.2026 13:25

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Паркинг Бањалука
Foto: ATV

Mnogo puta čuli smo da je nečiji automobil oštećen na parkingu, a da se počinilac udaljio sa mjesta i nije sačekao vlasnika.

Jedna Banjalučanka, međutim, postupila potpuno suprotno i vozaču ostavila poruku koju treba svi da pročitaju.

Naime, izlazeći iz svoje zgrade, jedan Banjalučanin na vjetrobranskom staklu parkiranog automobila zatekao je poruku koju odavno nije vidio.

Бањалучанка оставила поруку на ауту
Banjalučanka ostavila poruku na autu
BL Portal

Na automobilu su, naime, bili vidljivi tragovi "bliskog susreta" sa drugim vozilom, ali je savjesni vozač koji ga je oštetio ostavio i cedulju, piše "BL Portal".

Na njoj je stajala jednostavna poruka:

"Ja sam Vas ogrebala. Nisam ništa brisala. Vidite, ako bude oštećenja, javite".

Uz ove riječi, stajalo je i ime i uredno napisan broj telefona. Bez traženja izgovora, bez pokušaja da se sakrije pod okriljem jutarnje gužve ili s nadom da "niko nije vidio", nepoznata žena učinila je nešto što bi trebalo da bude norma, a postalo je prava rijetkost - preuzela je odgovornost za svoju grešku.

Lekcija o poštenju i kućnom vaspitanju

Ovaj gest, ma koliko djelovao sitno, ima ogromnu težinu, kaže naš čitalac, napominjući da ovo govori o kućnom vaspitanju i empatiji koji ne zavise od toga da li nas neko posmatra.

"Lim će se ispolirati, a ogrebotina sanirati i zaboraviti. Međutim, osjećaj da živimo u gradu u kojem još ima poštenih ljudi ostaje zauvijek", poručuje čitalac "BL portala".

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Tagovi :

nezgoda

Banjaluka

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