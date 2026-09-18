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FZO Srpske: Omogućena i transplantacija jetre u Bjelorusiji

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18.09.2026 10:47

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Операција у медицини се односи на хируршки захват који изводи љекар ради уклањања обољелог и враћања изгледа и функције органа, истовремено формирајући нове анатомске односе у тијелу.
Foto: Pixabay/domkarch

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske unaprijedio je dostupnost transplantacije za oboljele iz Srpske kojima je ovaj vid liječenja neophodan, te je nakon bubrega, u Bjelorusiji osiguranicima dostupna i transplantacija jetre.

Samo u proteklom periodu Fond zdravstvenog osiguranja finansirao je transplantaciju jetre i sve predoperativne pripreme za dvoje osiguranika iz Republike Srpske u ukupnom iznosu od oko 500.000 KM, saopšteno je iz FZO.

Iz Fonda dodaju da je ovo značajan iskorak u obezbjeđivanju dostupnosti i kvaliteta liječenja pacijenata kojima je neophodna transplantacija jetre, imajući u vidu da BiH nije dio Eurotransplant mreže, zbog čega osiguranici teže mogu da ostvare kadaveričnu transplantaciju u zemljama Evropske unije.

Osim transplantacije jetre, više od 90 osiguranika imalo je transplantaciju bubrega u Bjelorusiji od momenta od kako je Fond započeo saradnju sa ovim zdravstvenim ustanovama u ukupnom iznosu od 6,1 milion KM.

Podsjećaju da je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske još 2021. godine ostvario saradnju sa Bjelorusijom i konkretnim aktivnostima omogućio da se transplantacija organa za naše osiguranike sprovodi u zdravstvenoj ustanovi u Minsku. Sve do ove godine osiguranici su u Minsk odlazili uglavnom zbog transplantacije bubrega.

Uspješna saradnja sa Bjelorusijom se u međuvremenu razvijala, tako da je od nedavno potpisan ugovor i sa još jednom zdravstvenom ustanovom u toj zemlji, tačnije u Brestu. Na ovaj način Fond je značajno unaprijedio dostupnost zdravstvene zaštite osiguranicima kojima je neophodna transplantacija, navode iz FZO.

Naglašavaju da dinamika slanja pacijenata zavisi i od obima posla u tamošnjoj zdravstvenoj ustanovi, ali i od zdravstvenog stanja pacijenata budući da zdravstveni status pacijenta mora biti zadovoljavajući za transplantaciju.

Napominju da osim transplantacije, FZO Srpske u potpunosti finansira i predtransplantacione pripreme, kao i lijekove koje koriste osiguranici sa transplantiranim organima, odnosno njihovu cjelokupnu zdravstvenu zaštitu.

Da bi osiguranici Fonda, ali i zdravstvene ustanove na brz i jednostavan način bili informisani o putu ostvarivanja prava na finansiranje transplantacije u inostranstvu, FZO je nedavno pripremio i vodič kroz pravo na transplantaciju koji je dostupan na internet stranici Fonda.

Iz FZO podsjećaju da osigurana lica Fonda mogu da ostvare pravo na liječenje i u ustanovama van Republike Srpske sa kojima Fond ima potpisan ugovor onda kada njihovo liječenje nije moguće u domaćim zdravstvenim ustanovama.

Liječenje van Republike Srpske odobrava se kada domaće ustanove, tačnije Univerzitetski klinički centar Republike Srpske da prijedlog da se liječenje obavi u nekoj od ustanova van Srpske, sa kojom Fond ima potpisan ugovor.

Takođe, ako liječenje nije moguće obaviti ni u ustanovama van Republike Srpske sa kojima Fond ima ugovor (u Srbiji), tada je moguće ostvariti pravo na liječenje i u drugim ustanovama u inostranstvu sa kojima Fond nema ugovore.

Transplantacija organa nije samo medicinski postupak, to je prilika da se pacijentu omogući nova šansa za kvalitetniji život, a Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske će i u budućnosti nastojati da tu šansu učini dostupnom svakom osiguraniku kojem je potrebna, poručili su iz FZO Srpske.

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Tagovi :

Bjelorusija

Republika Srpska

transplatacija

Fond zdravstvenog osiguranja

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