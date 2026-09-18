Rok istekao, a penzioneri još nisu dobili naručena drva

Dani su još topli, ali sezona grijanja je pred vratima. Za penzionere u Unsko-sanskom kantonu i dalje je neizvjesna.

Ugovoreni dobavljači nisu u potpunosti isporučili drva za predstojeću zimu, iako je Kantonalni savez udruženja penzionera ugovor o isporuci sa Šumskim privrednim društvom "Unsko-sanske šume" potpisao još u aprilu, a rok je istekao krajem prošlog mjeseca.

Penzioneri čekaju ogrijev

Uz male penzije i stalna poskupljenja, briga penzionera svake godine je i nabavka ogrijeva.

Dok čiste šupe i pripremaju se za zimu, ne znaju ni kakva će drva dobiti ni kada će stići, a najviše strahuju hoće li imati dovoljno vremena da ih obrade prije kiša i zahlađenja.

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"Onda, drva kad pokisnu, ništa od tih drva ni od ničega. I ovo se već godinama dešava. Ne znam zašto. Do sada su mogli svima isporučiti drva na vrijeme, kad treba da se isporuče", kazao je penzioner Ćamil Ćatić.

Za penzionere isporuka ogrijeva nije kraj, već tek početak posla. Drva treba iscijepati, osušiti i složiti, a za mnoge to znači i dodatni trošak. U Unsko-sanskom kantonu je oko 26.000 penzionera. Dio njih i ove godine ogrijev je naručio preko udruženja. Prema ugovoru sa Šumskim privrednim društvom "Unsko-sanske šume“, rok za isporuku istekao je 31. avgusta.

"ŠPD je prihvatio taj zahtjev, ali su isto tako nama diktirali količinu. Tako su oni koji su pisali po 10 metara nisu mogli upisati nego po pet metara", kazao je Mirsad Terzić, predsjednik Kantonalnog saveza udruženja penzionera Unsko-sanskog kantona, piše "FTV".

Važan je i kvalitet drva

Za penzionere nije dovoljno samo da drva stignu. Važno je i kakve će biti kvalitete. Tvrde da ranijih godina bilo je isporuka kojima nisu bili zadovoljni.

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"Nekad dođu tako loša, onda par puta smo dobili dobra, ono uvijek. Trula unutra, kriva, tanka, ne znam ni ja...", rekla je Ajša Ćatić, penzionerka.

Iz ŠPD-a "Unsko-sanske šume", međutim, uvjeravaju da će preostale količine drveta biti isporučene vrlo brzo, uz tek manje kašnjenje. Kažu da su ovogodišnju realizaciju isporuke otežale okolnosti na koje nisu mogli uticati.

"Cijeli april proveli smo pod snijegom, faktički nismo mogli ništa raditi, a evo i praktično cijeli avgust smo, nažalost, proveli braneći se od požara i boreći se s tom vatrenom stihijom", kazao je Šerif Kaljiković, direktor ŠPD-a "Unsko-sanske šume".

Penzioneri traže prioritet

I dok nadležni poručuju da bi kašnjenje trebalo biti minimalno, penzionerima je svaki dan važan. Smatraju da u lancu prioriteta ne bi trebali uvijek biti posljednji.

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"Promjena Vlade pogodi penzionera prvog po glavi, jer poremeti nešto ovamo u organu upravljanja, tamo u Skupštini. I kad mi zovemo, tražimo, urgiramo, onda ovaj drugi koji je došao na vlast ili koji je otišao: Ja ne znam od tog ništa", kazao je Terzić.