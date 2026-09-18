Ruska MMA legenda gost Srpske, na prijemu kod Karana

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan sastaće se danas u Banjaluci sa proslavljenim ruskim borcem mješovitih borilačkih vještina (MMA) Fjodorom Jemeljanenkom i uručiti mu odlikovanje.
Karan će se sastati sa Jemeljanenkom sutra u 13.00 časova u Palati Republike, a nakon susreta predviđeno je svečano uručenje odlikovanja, najavljeno je iz Kabineta predsjednika Republike Srpske.
Jemeljanenko će u 15.00 časova boraviti u Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Zalužanima.
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Planirano je da u 19.00 časova bude održan sportski skup u SC "Centar" i druženje sa fanovima, dok je u 20.00 časova zakazan borilački spektakl "Hektor fajt najt sevn".
(SRNA)
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