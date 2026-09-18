Ruska MMA legenda gost Srpske, na prijemu kod Karana

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan sastaće se danas u Banjaluci sa proslavljenim ruskim borcem mješovitih borilačkih vještina (MMA) Fjodorom Jemeljanenkom i uručiti mu odlikovanje.

Karan će se sastati sa Jemeljanenkom sutra u 13.00 časova u Palati Republike, a nakon susreta predviđeno je svečano uručenje odlikovanja, najavljeno je iz Kabineta predsjednika Republike Srpske.

Jemeljanenko će u 15.00 časova boraviti u Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Zalužanima.

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Planirano je da u 19.00 časova bude održan sportski skup u SC "Centar" i druženje sa fanovima, dok je u 20.00 časova zakazan borilački spektakl "Hektor fajt najt sevn".

(SRNA)