Minić: Moramo štititi naše ljude i pokazati da nećemo toleristati pritiske

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da Republika Srpska mora da štiti svoje ljude i pokaže da neće tolerisati pritiske i uvrede na nacionalnoj osnovi, ističući da se odnos prema studentu ne smije zasnivati na mržnji kao što je slučaj u Federaciji BiH.

"Srećan sam da mi nismo takvi i ne bismo radili to d‌jetetu, studentu. Oni tu svoju mržnju u FBiH svaki dan pretaču u agresiju, što je loše. Mislim da sami sebi štete i pokazuju da bilo kakav normalan život u državnoj, društvenoj ili bilo kakvoj zajednici ne postoji", izjavio je Minić novinarima u Šekovićima, povodom slučaja Teodore Drinjak koja studije nastavlja u Banjaluci nakon pritisaka i uvreda na nacionalnoj osnovi tokom studiranja u Sarajevu.

Minić kaže da u FBiH veličaju nekoga ko je njima heroj, bez obzira na to što je ta osoba vršila zločine nad Srbima, ali da se čak i na to iz Republike Srpske ne odgovara mržnjom.

"I tu se razlikujemo. Mi nemamo mržnju. Evo, prvi ja nemam mržnje, ali u svakom slučaju moramo shvatiti da moramo štititi naše ljude i pokazati da to nećemo tolerisati", poručio je Minić.

Nakon što je Srna objavila priču o studentu Teodori Drinjak sa Pala, koja je zbog disciplinskog postupka na fakultetu u Sarajevu odlučila da nastavak studija potraži u Banjaluci, pomoć njenoj porodici pružili su narodni poslanik Aco Stanišić i organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

Teodora Drinjak sa Pala odlučila je da studiranje nastavi na banjalučkom Univerzitetu nakon što je protiv nje pokrenut disciplinski postupak po prijavi Asocijacije studenata i izvjesnog "Benjamina" zbog objave na njenom nalogu na društvenim mrežama.

Da nastavi studiranje u Banjaluci odlučila se nakon što je protiv nje na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu pokrenut disciplinski postupak zbog objave na njenom privatnom nalogu na društvenim mrežama.

Ona je objavila stih pjesme "Đenerale" - "Nek` je tvojoj majci hvala", ispisan ćirilicom, što je zasmetalo njenim dojučerašnjim kolegama.

(SRNA)