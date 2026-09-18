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Znaka nigdje, a tri auta u raskrsnici: Znate li ko ima prednost?

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18.09.2026 08:58

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Раскрсница - ко има предност
Foto: Screenshot / YouTube

Dolazak na raskrsnice bez saobraćajne signalizacije nekim vozačima zna predstavljati problem.

Razumijevanje osnovnih pravila, poput pravila desne strane, temelj je sigurne vožnje.

Nekontrolisane raskrsnice su one raskrsnice koja nemaju postavljene saobraćajne znakove (poput znaka "Stop" ili znaka obaveznog ustupanja prednosti), semafore ili druge oblike kontrole saobraćaja koji bi jasno određivali pravo prvenstva prolaska.

Микрофон

Scena

Ovim pjevačima su žene nakon razvoda uzele imovinu

Iako nemaju signalizaciju, na njima vrijede specifična pravila definisana zakonom.

Prilazak takvoj raskrsnici može izazvati zbunjenost kod vozača, ali važno je zapamtiti da i ona podliježu jasnim pravilima, uprkos nedostatku znakova.

Tako je i u ovom slučaju gdje se kod križanja nalaze tri automobila.

Plavi automobil ide ravno, crveni skreće ulijevo, a zeleni se spaja na saobraćajnicu kojom voze prva dva automobila.

Koji je tačan raspored prolaska?

  • Zeleni, crveni, plavi
  • Plavi, crveni, zeleni
  • Plavi, zeleni crveni.

Ukoliko niste sigurni objašnjenje pogledajte u video snimku u nastavku.

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Tagovi :

saobraćaj

Raskrsnica

Saobraćajna pravila

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