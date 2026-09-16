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Ovaj mladić čuva auto star više od 50 godina: Svog "tristaća" iz 1976. ne bi prodao ni za milion evra

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16.09.2026 20:11

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Овај младић чува ауто стар више од 50 година: Свог "тристаћа" из 1976. не би продао ни за милион евра
Foto: Index.hr

Mateo Vacenovski iz Vrbovca čuva Zastavu 1300 iz 1976. godine koju je nasledio od dede. Restauracija je trajala dve godine, a automobil ne bi prodao ni za milion evra.

Za većinu ljudi stari automobil je samo uspomena na neko drugo vrijeme. Za Matea Vacenovskog iz Vrbovca, međutim, jedan „tristać“ vrijedi mnogo više od bilo kakve tržišne cijene.

Ovaj 23-godišnjak vlasnik je Fiata Zastave 1300 iz 1976. godine, automobila koji je naslijedio od djede i koji danas čuva kao jednu od najvrednijih porodičnih uspomena.

Priča o automobilu počela je još dok je Mateo bio dijete. Njegov djeda je svojevremeno vozio isti model kao službeni automobil i želio je da upravo „tristać“ jednog dana bude prvi automobil njegovog unuka.

@index.hr "Deda je umro i to je ostalo meni. To je moja uspomena" #indexhr #auto #oldtimer ♬ original sound - Index.hr

„Imao sam možda 14 godina, a možda i manje, bio sam četvrti razred osnovne škole“, prisjetio se Mateo.

Automobil su pronašli u Zagrebu, kod jednog vojnog lica, ali daleko od toga da je bio spreman za vožnju. Čekala ih je ozbiljna restauracija, koja je trajala gotovo dvije godine.

Najveći izazov nisu bili radovi, već pronalaženje originalnih dijelova.

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„Najveći problem bili su dijelovi. Nabavljali smo ih iz Srbije i trebalo je vremena i poznanstava da se pronađu lajsne koje su nedostajale“, rekao je Mateo.

Poslije mnogo strpljenja automobil je vraćen u stanje u kojem se nalazi i danas, a obnovljen je već više od decenije.

Mateo ga ne koristi za duža putovanja, već uglavnom za kraće vožnje po Vrbovcu.

„Vozim ga tu po Vrbovcu, nije za dalje staze“, kaže.

Ni velika potrošnja mu ne smeta. Kako poručuje, takve stvari se ne mjere kada automobil ima posebno značenje. Ipak, najveća vrijednost ovog „tristaća“ nema veze ni sa njegovom starošću, ni sa rijetkošću, ni sa restauracijom.

„Djeda je umro i to je ostalo meni. To je moja uspomena“, rekao je Mateo.

Zato na pitanje da li bi ga ikada prodao nema dilemu.

„Nema to cijenu. Nema. Ni za milion evra.“

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Automobil

prodaja

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