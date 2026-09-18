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Počela isplata jednokratne pomoći za mlade u Srpskoj

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18.09.2026 09:50

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Новац, плаћање
Foto: CB BiH

Počela je isplata jednokratne pomoći za mlade u Republici Srpskoj koji su obuhvaćeni odlukama Vlade Republike Srpske o podršci standardu učenika u osnovnim i srednjim školama javnim i privatnim školama u Srpskoj, kao i redovnim studentima visokoškolskih ustanova, saopšteno je iz Ministarstva finansija Republike Srpske obavještava.

Odlukom Vlade Republike Srpske za više od 80.000 učenika osnovnih škola u Republici Srpskoj biće isplaćena jednokratna pomoć od po 100 KM po učeniku, dok će oko 35.000 srednjoškolaca dobiti po 150 KM po učeniku. Pomoć od 150 KM dobiće i oko 22.000 redovnih studenata, državljana Republike Srpske/BiH koji redovno pohađaju prvi, drugi i treći ciklus studija na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj koji su se prijavili putem aplikacije na portalu Vlade Republike Srpske.

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Za ove potrebe obezbijeđena su sredstva u Budžetu Republike Srpske, a prve isplate počele su za

osnovne škole koje su dostavile podatke. Sredstva će narednih dana biti isplaćivana sukcesivno po obradi dostavljenih podataka.

Ovo je samo jedna od mjera podrške mladima i porodici koje realizuje Vlada Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske obezbijedila je besplatne udžbenike za učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj, za koje je iz budžeta izdvojeno oko 12 miliona KM, dok je za prevoz učenika obezbijeđeno 5,2 miliona KM.

Jednokratna podrška učenicima i studentima pružiće pomoć roditeljima i djeci za nabavku potrebnog pribora i drugih potrepština za početak nove školske godine.

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Isplata

Jednokratna pomoć

Vlada Republike Srpske

Omladina

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