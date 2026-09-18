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Njemačka uvodi nova pravila za strane radnike: Evo šta se sve mijenja

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18.09.2026 07:30

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Њемачка уводи нова правила за стране раднике: Ево шта се све мијења
Foto: Envato/SpaceOak

Njemačka ministarka rada Berbel Bas izjavila je da ta zemlja planira da pojača borbu protiv eksploatacije stranih radnika i zloupotrebe socijalnih davanja, uz očuvanje principa slobodnog kretanja u Evropskoj uniji.

Bas je rekla da Njemačka zavisi od kvalifikovanih stranih radnika kako bi ublažila nedostatak radne snage i da su pravila EU koja građanima Unije omogućavaju da se zapošljavaju u drugim državama članicama uz minimalnu birokratiju i dalje od velikog značaja za Njemačku, prenio je Rojters.

Međutim, kako je navela, pojedinci zloupotrebljavaju ta pravila za eksploataciju ranjivih radnika i organizovane prevare, zbog čega je novi paket mjera osmišljen nakon konsultacija sa opštinama koje su ukazale na probleme.

Prema planu, nadležni organi će unaprijediti razmjenu podataka između službi kako bi lakše otkrivali i sprečavali zloupotrebe, zatvarali pravne „rupe” i poboljšali administrativnu koordinaciju.

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Opštine bi trebalo da dobiju veća ovlašćenja za djelovanje protiv takozvanih „nekvalitetnih objekata”, koji se često povezuju sa prenaseljenošću ili neadekvatnim uslovima stanovanja za radnike migrante.

Savezna agencija za zapošljavanje dobiće veća ovlašćenja da poslodavce smatra odgovornim ukoliko se oslanjaju na neprijavljeni rad.

Novim mjerama predviđeno je i obustavljanje isplate osnovnih socijalnih davanja osobama za kojima je raspisan pravosnažni nalog za hapšenje, prenosi Kamatica.

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