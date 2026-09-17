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Zamka za vozače: Zašto nikada ne smijete uzeti novčanicu pod brisačem

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17.09.2026 09:05

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Замка за возаче: Зашто никада не смијете узети новчаницу под брисачем
Foto: Pixabay

Lopovi koriste novi trik: podvlače lažnu novčanicu pod brisač, a vozači gube pažnju. Saznajte kako se zaštititi od krađe.

Lopovi podvlače lažnu novčanicu ili poruku pod brisač da bi vozača izmamili iz auta i ukrali torbu, telefon ili vozilo. Trik je posebno čest na velikim parkinzima, kod tržnih centara i na mjestima koja posjećuju turisti.

Ako primetite nešto sumnjivo, ne izlazite odmah: odvezite se do osvijetljenog i bezbjednog mjesta, ugasite motor, ponesite ključeve i zaključajte vrata prije provjere.

Kradljivci automobila koriste još jedan trik: pod brisač vjetrobranskog stakla parkiranog automobila podvuku komad papira koji izgleda kao lažna novčanica. Vozač primeti interesantan „papirić” na vjetrobranskom staklu prije nego što krene, izađe da vidi šta je to, a lopov čeka tih nekoliko sekundi...

Ova metoda može biti posebno efikasna na velikim parkinzima, oko tržnih centara i na mjestima koja posjećuju turisti. Cilj je da se odvuče pažnja, ali u tom procesu, vaša torba, telefon ili čak i sam automobil mogu lako nestati, piše mađarski portal „Ruzs”.

Falsifikovana novčanica je samo mamac

Vozač často primeti papir na vjetrobranskom staklu nakon što pokrene motor. Iz radoznalosti izlazi i često ostavlja vrata otvorena, sa ključem ili vrijednim stvarima unutra. Počinilac tada može brzo da uzme stvari ostavljene u kabini.

U drugim slučajevima, vozač će otkriti poruku sa strane ili poleđine koja navodno upozorava na oštećenje, probušenu gumu ili tehnički kvar. Papir može sadržati i broj telefona ili QR kod. Međutim, nikada nemojte kliknuti na sumnjivi WhatsApp link ili nepoznatu stranicu, jer se i oni mogu koristiti za dobijanje ličnih podataka i lozinki.

Kada je u pitanju bezbjednost automobila, detalji su važni. Nedavni test ličnosti vozača može biti razigran, ali nas takođe podsjeća da svako drugačije reaguje na neočekivanu situaciju. U takvim slučajevima, smirenost i svjesna kontrola vrijede više od brze radoznalosti.

Trik sa plastičnim flašama može biti i opasan

Jedna od novijih metoda podrazumijeva postavljanje plastične flaše pored točka tako da se čuje zvuk pucanja ili kliktanja kada se automobil pokrene. Vozač se uplaši, zaustavi se, a zatim izlazi da provjeri automobil. Opasnost je ista: putnički prostor i vrijedne stvari mogu u trenutku ostati nezaštićeni.

Pored kontrolne liste obavezne opreme u automobilu, važno je i da se kratko prošetate oko vozila prije nego što krenete. Upozorenje o opasnostima ostavljanja flaše u vrućem automobilu takođe ističe da flaša nije bezazlen predmet u svim situacijama.

Šta treba da uradite ako pronađete nešto sumnjivo

Ne izlazite odmah u prometnom ili slabo vidljivom području. Ako je automobil u pokretu, odvezite se do dobro osvijetljene benzinske pumpe ili drugog bezbjednog mjesta. Ugasite motor, ponesite ključeve sa sobom, zaključajte vrata i tek onda provjerite vozilo, piše „Ruzs”.

Upozorenje o triku sa krađom automobila sa flašom ističe isto pravilo: uvijek imajte ključeve sa sobom kada izađete i držite automobil zaključan. Vodič protiv krađe kaže da alarmi i tragači mogu biti korisni, ali nijedan uređaj ne može zamijeniti nepažnju.

Ako vidite stvarnu štetu ili opasnost, pozovite pomoć, ali ne ostavljajte automobil bez nadzora sa upaljenim motorom. Lopovi mogu da vam ukradu automobil za nekoliko sekundi, prenosi Kurir.

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krađa auta

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