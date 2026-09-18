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Danas je praznik roditelja Svetog Jovana Krstitelja: Ovu molitvu treba izgovoriti

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18.09.2026 07:05

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Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда. Црква се састоји из три дијела: први дио гдје се пале свијеће који се зове припрата; средњи дио који се зове наос олтар.Унутар цркве налазе се иконе и фреске које приказују свеце.
Foto: pexels/Ramon Karolan

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju praznik roditelja Svetog Jovana Krstitelja - Svetog proroka Zaharije i njegove supruge, pravedne Jelisavete.

Otac svetog Jovana Preteče bio je sveštenik iz plemena Aronova. U vrijeme cara Iroda, djetoubice, služio je Zaharija jednoga dana u hramu u Jerusalimu, kada mu se u oltaru javio anđeo Božji.

Zaharija se uplašio, a anđeo mu reče: Ne boj se, Zaharija. I objavi anđeo Zahariji da će mu žena Jelisaveta roditi sina, prema molitvama njihovim.

A oboje su bili stari, i Zaharija i Jelisaveta.

Kada Zaharija posumnja u riječi nebesnog vjesnika, reče mu anđeo: Ja sam Gavril što stojim pred Bogom. I zanijemi Zaharija od toga časa, i ne progovori sve dok mu se sin ne rodi, i dokle on ne napisa na daščici: Jovan mu je ime. Tada mu se otvoriše usta i on veličaše Boga.

Kasnije, kada se rodi Gospod Isus i kada Irod poče ubijati djecu Vitlejemsku, posla Irod ljude da nađu i Zaharijinog sina i da ga ubiju, jer ču Irod o svemu što se dogodi sa Zaharijom i kako se rodi Jovan.

Vidjevši vojnike, Jelisaveta uze Jovana u ruke i pobježe s njim od kuće, po kamenitim i pustim mjestima. A kada vidje vojnike da je jure, ona povika gori: Goro Božja, primi majku s djetetom! I otvori se stijena i sakri u sebi majku i dijete.

Irod razjaren što Jovan ne bi posječen, naredi te posjekoše Zahariju pred oltarom.

Krv Zaharijina prosu se po mermeru i stvrdnu se kao kamen, i osta tako kao svjedočanstvo zločina Irodova.

A tamo gdje se sakri Jelisaveta sa Jovanom otvori se pećina, i voda proteče i palma rodna izraste Božjom silom. 40 dana po smrti Zaharijinoj upokoji se i blažena Jelisaveta.

I osta mladenac Jovan u pustinji, hranjen anđelom i čuvan Božjim Promislom do onoga dana kada je trebalo da se javi na Jordanu.

Molitva koju treba da izgovorite

"Obučen u svešteničke odežde, premudri, po zakonu Božijem žrtve paljenice si blagougodno prinosio, proroče Zaharije, i bio si svijećnjak i svjedok tajni. Znamenja blagodati u tebi si nosio, svemudri, i mačem si bio ubijen u hramu Božijem, Hristov proroče, sa Pretečom moli da se spasu duše naše."

(Kurir)

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pravoslavlje

SPC

običaji

Sveti Jovan Krstitelj

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