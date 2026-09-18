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Broj gladnih ljudi na Zemlji mogao bi da dostigne 520 miliona

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18.09.2026 08:07

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Број гладних људи на Земљи могао би да достигне 520 милиона
Foto: Pexels

Broj ljudi koji se suočavaju sa glađu širom svijeta mogao bi da dostigne 520 miliona do 2030. godine zbog sukoba na Bliskom istoku, izjavio je šef kancelarije Organizacije UN za hranu i poljoprivredu u Rusiji Oleg Kobjakov.

"S obzirom na uticaj sukoba na Bliskom istoku, do 2030. godine između 510 i 520 miliona ljudi će se i dalje suočavati sa glađu", rekao je Kobjakov za RIA Novosti, napominjući da je prije krize ta brojka procijenjena na 503 miliona ljudi.

On je naglasio da prognoza nije uzela u obzir druge potencijalne nepovoljne faktore, poput ekstremnih vremenskih prilika, koje bi mogle pogoršati situaciju.

"Stoga bi kriza na Bliskom istoku mogla da utiče na dodatne zemlje kroz rast cijena energije i đubriva", zaključio je Kobjakov.

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Glad

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