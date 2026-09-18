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Trudnica se porodila kod kuće: 'Beba nije mogla da čeka do porodilišta'

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18.09.2026 07:57

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Беба
Foto: pexels/Evgeniya Davydova

Nije svaka intervencija Hitne pomoći borba sa vremenom zbog bolesti ili povreda. Pored uobičajenih noćnih intervencija, iz Hitne pomoći u Beogradu stiže jedna lijepa vest. Noćas je jedna beba požurila da stigne na svijet prije odlaska u porodilište.

Ekipa Hitne pomoći u Beogradu je imala nesvakidašnju, ali lijepu intervenciju na Banovom brdu, gdje je zatekla već obavljen porođaj u kućnim uslovima. Majka i dječak su prevezeni u KBC "Dr Dragiša Mišović".

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- Ono što se lijepo dogodilo tokom noći, to je da jedna bebica nije mogla da sačeka da ode do porodilišta zajedno sa mamom. Desio se jedan porođaj u kućnim uslovima na Banovom brdu. Bebica je, hvala Bogu, dobro. Muška beba je u pitanju. Naša ekipa je došla, već je porođaj bio obavljen u kućnim uslovima. Neposredno poslije pucanja vodenjaka beba je i krenula, tako da eto stigli smo i prevezli ih do KBC "Dr Dragiša Mišović" do porodilišta - rekla je doktorica Milena Popović iz Hitne pomoći Beograda.

(RTS)

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Beograd

beba

porodilište

Hitna pomoć

Srbija

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