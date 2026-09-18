U Prištini novi protest zbog presude Tačiju i ostalima

Pristalice nekadašnje tzv. oslobodilačke vojske Kosova (OVK) organizovale su sinoć na centralnom trgu u Prištini novi protest zbog presuda Specijalizovanih vijeća u Hagu bivšim vođama te terorističke organizacije.

Skup je organizovan pod sloganom "Ne u moje ime", a organizatori su naveli da time žele da odbace i negiraju presude izrečene Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju.

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Organizatori su najavili miran protest, dok su na okupljanje građane pozvali i ratni veterani bivše OVK.

Protesti zbog haških presuda počeli su u srijedu, nakon što su objavljene odluke Specijalizovanih vijeća.

Tokom okupljanja u srijedu i u noći između srijede i četvrtka pojedine grupe Albanaca kamenicama i Molotovljevim koktelima gađale su zgradu Euleksa, u kojoj se nalazi i kancelarija Specijalizovanih vijeća, dok je kamenicama gađana i zgrada vlade privremenih institucija u Prištini.

Demonstranti su u srijedu pokušali i da probiju policijski kordon i uđu u zgradu vlade.

Tzv. kosovska policija saopštila je da je tokom protesta u srijedu u Prištini, nakon izricanja presude u Hagu, privela dvije osobe, od kojih je jednoj određeno zadržavanje do 48 sati.

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Specijalizovana vijeća u Hagu osudila su u srijedu bivše vođe terorističke OVK Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora, Kadrija Veseljija na 18, a Redžepa Seljimija na 13 godina zatvora zbog ratnih zločina.

(Tanjug)