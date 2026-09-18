U Prištini novi protest zbog presude Tačiju i ostalima

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Pristalice nekadašnje tzv. oslobodilačke vojske Kosova (OVK) organizovale su sinoć na centralnom trgu u Prištini novi protest zbog presuda Specijalizovanih vijeća u Hagu bivšim vođama te terorističke organizacije.
Skup je organizovan pod sloganom "Ne u moje ime", a organizatori su naveli da time žele da odbace i negiraju presude izrečene Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju.
Svijet
Merc: Migranti - ključni dio tržišta rada
Organizatori su najavili miran protest, dok su na okupljanje građane pozvali i ratni veterani bivše OVK.
Protesti zbog haških presuda počeli su u srijedu, nakon što su objavljene odluke Specijalizovanih vijeća.
Tokom okupljanja u srijedu i u noći između srijede i četvrtka pojedine grupe Albanaca kamenicama i Molotovljevim koktelima gađale su zgradu Euleksa, u kojoj se nalazi i kancelarija Specijalizovanih vijeća, dok je kamenicama gađana i zgrada vlade privremenih institucija u Prištini.
Demonstranti su u srijedu pokušali i da probiju policijski kordon i uđu u zgradu vlade.
Tzv. kosovska policija saopštila je da je tokom protesta u srijedu u Prištini, nakon izricanja presude u Hagu, privela dvije osobe, od kojih je jednoj određeno zadržavanje do 48 sati.
Svijet
Nova jeziva otkrića o Epstinu: Imao je ogromnu kolekciju slika zlostavljanja djece
Specijalizovana vijeća u Hagu osudila su u srijedu bivše vođe terorističke OVK Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora, Kadrija Veseljija na 18, a Redžepa Seljimija na 13 godina zatvora zbog ratnih zločina.
(Tanjug)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
18 h0
Srbija
20 h0
Srbija
22 h0
Srbija
23 h0
Najnovije
Najčitanije
10
30
10
26
10
16
10
12
10
10
Trenutno na programu