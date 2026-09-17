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Arno Gujon: Srbi bili žrtve pogroma, a samo se borili za svoju slobodu i identitet

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17.09.2026 11:23

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Арно Гујон: Срби били жртве погрома, а само се борили за своју слободу и идентитет

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju i osnivač Fondacije "Solidarite Kosovo," Arno Gujon, učestvovao je na forumu u Jekaterinburgu gdje je govorio o odnosima Srbije i Rusije, srpski stradawima, ali i o politici Srbije prema Rusiji.

Gujon, rođeni Francuz, je, između ostalog rekao da su Srbi proživjeli pogrome na Kosovu, a da su samo željeli da sačuvaju svoju kulturu, slobodu i narod.

"Imali smo 19 godina i željeli smo da pomognemo Srbima koji su bili žrtve tih pogroma. Znali smo da su Srbi naša braća koja se bore za svoju slobodu, identitet, kulturu, narod. Te vrijednosti su bile i naše vrijednosti. Te vrijednosti, ubijeđen sam, su takođe i vaše vrijednosti. I zato sam veoma srećan što sam danas sa vama", poručio je Gujon na centralnom panelu Foruma.

Nakon panela Gujon je istakao da se Srbija u Rusiji doživljava kao nešto izuzetno.

"Imao sam ovdje priliku da kažem nešto što se u Srbiji shvata olako, kao da se to podrazumijeva, ali po reakciji ruske i inostrane publike vidimo da se ovdje doživljava kao nešto izuzetno. Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji. Srbija je jedina zemlja koja ima avionsku flotu koja leti ka Rusiji. Mi smo pravi most između Evrope i Rusije i nismo pratili politiku sankcija, niti politiku prema kojoj je trebalo demonizovati i zabranjivati rusku kulturu", rekao je Gujon.

Forum u Jekaterinburgu je okupio više od 10.000 učesnika iz cijelog svijeta, a otvorio ga je predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin.

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Tagovi :

Arno Gujon

Jekaterinburg

Rusija

Srbija

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