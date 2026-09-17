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U Prištini pojačano prisustvo policije zbog najavljenog protesta

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17.09.2026 10:28

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Priština Kosovo
Foto: Denis Sllovinja/Pexels

Prisustvo policije pojačano je ispred zgrade privremenih institucija u Prištini zbog najavljenog protesta nakon presude četvorici bivših vođa terorističke OVK.

Sličan protest održan je i juče ispred te i zgrade Euleksa.

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Demonstranti su se sinoć okupili na trgu Skenderbeg, a potom otišli do sjedišta Euleksa i gađali ga kamenjem i pirotehničkim sredstvima pa se zapalio dio krova.

Kasnije su se vratili ispred zgrade privremenih prištinskih institucija gdje je takođe došlo do incidenata i razbijanja nekoliko prozora.

Takozvana kosovska policija saopštila je da je tokom jučerašnjih protesta privela dvije osobe i da je jednoj, odlukom tužioca, određeno zadržavanje do 48 časova.

Učesnici su tokom jučerašnjih protesta, ogrnuti zastavama albanskim i zastava takozvane "velike Albanije", kao i sa simbolima terorističke OVK, upućivali niz uvreda na račun Srba.

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Pred Specijalizovanim vijećima Kosova u Hagu juče su izrečene prvostepene presude četvorici lidera terorističke OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju. Tači je osuđen na 25 godina zatvora, Veselji na 18, Krasnići na 25, a Seljimi na 13 godina.

(Srna)

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Tagovi :

Priština

Kosovo i Metohija

OVK

Policija

Hašim Tači presuda

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