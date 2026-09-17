U Prištini pojačano prisustvo policije zbog najavljenog protesta

Autor:ATV redakcija
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Prisustvo policije pojačano je ispred zgrade privremenih institucija u Prištini zbog najavljenog protesta nakon presude četvorici bivših vođa terorističke OVK.
Sličan protest održan je i juče ispred te i zgrade Euleksa.
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Demonstranti su se sinoć okupili na trgu Skenderbeg, a potom otišli do sjedišta Euleksa i gađali ga kamenjem i pirotehničkim sredstvima pa se zapalio dio krova.
Kasnije su se vratili ispred zgrade privremenih prištinskih institucija gdje je takođe došlo do incidenata i razbijanja nekoliko prozora.
Takozvana kosovska policija saopštila je da je tokom jučerašnjih protesta privela dvije osobe i da je jednoj, odlukom tužioca, određeno zadržavanje do 48 časova.
Učesnici su tokom jučerašnjih protesta, ogrnuti zastavama albanskim i zastava takozvane "velike Albanije", kao i sa simbolima terorističke OVK, upućivali niz uvreda na račun Srba.
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Pred Specijalizovanim vijećima Kosova u Hagu juče su izrečene prvostepene presude četvorici lidera terorističke OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju. Tači je osuđen na 25 godina zatvora, Veselji na 18, Krasnići na 25, a Seljimi na 13 godina.
(Srna)
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