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Zmije sve češće među ljudima: Najpoznatiji zmijolovac otkriva zašto su aktivnije nego ljeti

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18.09.2026 07:34

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Змија
Foto: pexels/Donald Tong

Stanovnici Kraljeva sve češće prijavljuju da u blizini svojih zgrada i kuća viđaju zmije, dok se u Beogradu prije par dana dogodio nesvakidašnji incident kada se djevojka probudila sa zmijom oko vrata.

Najpoznatiji srpski zmijolovac Vladica Stanković otkriva zašto su ovi gmizavci sada aktivniji nego tokom ljeta.

Zabrinuti stanovnici Kraljeva i okoline ovog grada žale se često viđaju zmije na ulicama ovih dana, u parkovima, pa i u blizini stambenih objekata.

Beograđanka se probudila sa zmijom oko vrata

Da situacija nije izolovana samo na unutrašnjost Srbije, svjedoči i nevjerovatan slučaj Beograđanke Tijane. Nakon što se vratila sa kampovanja u svoj stan na Novom Beogradu, toku noći, dok je spavala, doživjela je scenu kao iz horor filmova – probudila se ujutru sa zmijom na glavi koja ju je davila i uplela joj se u kosu.

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Pretpostavlja se da se nepozvani gost uvukao u njen ranac dok je boravila u prirodi, a zatim zajedno sa njom stigao u stan, prenosi "Blic".

Osvrnuvši se na ovaj slučaj, Vladica Stankovića, najpoznatiji srpski zmijolovac, objasnio je šta se zapravo dešava u prirodi i zašto su zmije odjednom preplavile mjesta na kojima ih ranije nismo viđali.

“Aktivnije su u cijeloj Srbiji”

"Kada su u pitanju ove vremenske promjene, one se češće pojavljuju. Kada je velika žega, tada ih nema. Tada se zavlače na skrivena mjesta i miruju, nemaju aktivnosti. Sada je drugačije vrijeme, aktivnije su, ne samo u Kraljevu, već i u celoj Srbiji. Ovo je sada vrijeme ulaska u brumaciju, odnosno zimski san kod zmija. Nekada u nju ulaze ranije, nekada kasnije, sve zavisi od vremenskih prilika, odnosno dolaska hladnijeg vremena", objasnio je Vladica Stanković.

Kada je u pitanju dramatičan slučaj djevojke sa Novog Beograda, Stanković ističe da se takve stvari dešavaju, ali da uz malo opreza u prirodi mogu uspješno da se izbegnu.

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"To su rijetki slučajevi. Kada se ide po kampovima neophodno je da se obrati pažnja na vreće i torbe, a i na cipele i čizme, jer i tu mogu da se zavuku, pa to treba da se kontroliše", zaključio je Stanković.

Stručnjaci podsjećaju da većina zmija koje se pojavljuju u naseljenim mjestima u Srbiji nije otrovna i apeluju na građane da ih ne ubijaju, već da u slučaju ulaska gmaza u stambeni prostor pozovu nadležne službe ili stručnjake.

Šta ako sretnete zmiju

Kao i mnoge druge životinje, zmije bježe čim u njihovom okruženju ima više ljudi i buke, ipak ukoliko se susretnete sa zmijom pratite sledeće korake:

Ne paničite. Ne vičite. Ne mrdajte naglo.

Polako se povucite unazad ili sačekajte da zmija sama ode.

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Ne pokušavajte da je uhvatite, pomjerite ili ubijete – većina ujeda se dogodi upravo tada, a mnogi ne umeju da razlikuju otrovne od neotrovnih vrsta.

Ako je u naseljenom mjestu, obavijestite lokalne komunalne službe ili “Zoo-eko” ekipe koje se bave uklanjanjem divljih životinja.

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Zmija

Zmije

Vladica Stanković

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