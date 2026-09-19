Haos u najavi: Saudijska Arabija obustavlja oktobarske isporuke nafte Evropi?

Saudijski državni energetski gigant „Saudi Aramko“ obavijestio je evropske rafinerije da u oktobru neće dobiti sirovu naftu, prenio je „Blumberg“.

„Aramko“ je već otkazao neke isporuke za Evropu planirane za septembar nakon što su jemenski Huti napali dronovima i oštetili naftovod „Istok-Zapad“ i zaustavili utovar u luci Janbu na Crvenom moru, izvestio je Rojters. Sada je obustava izvoza produžena i za oktobar i odnosi se na sve evropske kupce.

Sukobi između koalicije predvođene Saudijskom Arabijom i Huta ponovo su se rasplamsali sredinom jula, nakon što je Saudijska Arabija izvela napad na aerodrom u Sani kako bi spriječila slijetanje iranskog putničkog aviona. Posljednjih nedjelja, Huti su ostvarili teritorijalne dobitke u borbi protiv snaga koje podržava Saudijska Arabija i pojačali napade na strateške ciljeve unutar kraljevine.

Naftovod „Istok-Zapad“, dug 1.200 kilometara, povezuje glavna saudijska naftna polja na istoku zemlje sa lukom Janbu, omogućavajući izvoz sirove nafte zaobilaženjem moreuza Ormuz, gdje je saobraćaj i dalje ozbiljno poremećen zbog američkog rata protiv Irana.

Naftovod je zatvoren nakon što su napadi dronovima oštetili tri pumpne stanice. Saudijska Arabija navodno nastoji da obnovi dio kapaciteta, ali bi potpuno ponovno puštanje u rad moglo da potraje i do šest nedjelja.

„Saudi Aramko“ nije komentarisao navode o otkazivanju isporuka za oktobar.

Evropa je postala sve zavisnija od alternativnih dobavljača nakon što je drastično smanjila kupovinu ruske nafte zbog sukoba u Ukrajini. EU je 2022. godine uvela embargo na uvoz većeg dijela ruske nafte, primoravajući rafinerije da pronađu druge dobavljače.

Isporuke saudijske nafte naglo su opale usred sukoba na Bliskom istoku. Proizvodnja u kraljevini pala je na 6,2 miliona barela dnevno u avgustu sa 10,9 miliona barela dnevno u februaru, prije početka rata. Naftovod „Istok-Zapad“ je preusmjeravao oko 4 miliona barela dnevno (četiri odsto globalne ponude) zaobilazeći blokirani Ormuz.

Nedostatak ponude primorao je evropske rafinerije da potraže alternative. Poljski državni energetski gigant „Orlen“ saopštio je ranije ove nedjelje da je obezbijedio 16 dodatnih isporuka iz Norveške, Velike Britanije, Alžira, Kazahstana, Azerbejdžana i sa američkog kontinenta kako bi nadoknadio manjak u snabdijevanju iz Saudijske Arabije tokom novembra.

Kompanija „Aramko“ je takođe potražila alternativne izvozne rute, nudeći dodatne količine nafte azijskim rafinerijama putem pretovara sa broda na brod u blizini omanske luke Sohar.

U međuvremenu, Huti su proširili svoje pozicije duž zapadne obale Jemena i zauzeli stratešku teritoriju u blizini moreuza Bab el Mandeb, još jednog važnog pomorskog prolaza koji povezuje Crveno more i Adenski zaliv.

Rastući pritisak na snabdijevanje sa Bliskog istoka podigao je cijenu nafte iznad 100 dolara po barelu. Fjučersi nafte tipa „brent“ u petak su bili oko 104 dolara.