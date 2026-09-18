U toku investicije u gotovo 90 škola u Srpskoj

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je da je rekonstrukcija Srednjoškolskog centra u Šipovu dio šireg projekta ulaganja u obrazovni sistem, te istakao da se trenutno investira u gotovo 90 škola u Republici Srpskoj.

Golubović, koji je prisustvovao otvaranju rekonstruisanog Srednjoškolskog centra i radionice za praktični rad učenika, rekao je da je obnovljena škola značajna, ne samo za učenike i nastavnike u Šipovu, već i za cijelu Republiku Srpsku.

On je naveo da Vlada i resorno ministarstvo imaju obavezu da ulažu u obrazovni sistem u svim sredinama - od Novog Grada do Trebinja.

U Šipovu su danas otvorene obnovljene i modernizovane prostorije Srednjoškolskog centra "Petar Kočić", uključujući i radionicu za praktičnu nastavu, u šta je ukupno uloženo pet miliona KM.

Objekat su simboličnim presijecanjem vrpce predali na upotrebu ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović, narodni poslanik Mladen Ilić, direktor SŠC Stanislav Jakšić, te načelnik opštine Šipovo Milan Kovač, prenosi Srna.