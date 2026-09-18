Odlazi zlato vrijedno četiri milijarde dolara

Venecuelanska vlada i opozicija blizu su postizanja dogovora o premiještanju zlatnih rezervi centralne banke, vrijednih oko 4 milijarde dolara, iz Banke Engleske u Federalnu rezervnu banku Njujorka.

Prema uslovima o kojima se pregovara, prelazna vlada Delsi Rodrigez stekla bi pravnu kontrolu nad zlatom, ali joj ne bi bilo dozvoljeno da te rezerve odmah proda, navode četiri osobe upoznate sa pregovorima.

Umjesto toga, zlato bi potencijalno moglo da bude korišćeno kao kolateral za zaduživanje vlade radi finansiranja potrošnje, uključujući obnovu nakon razornog dvostrukog zemljotresa u junu, rekle su tri od pomenute četiri osobe.

Sedmogodišnji spor

Potencijalni dogovor o zlatu predstavlja jedan od prvih konkretnih rezultata pregovaračkog procesa između prelazne vlade i opozicije, koji podržavaju SAD.

Ako dogovor bude konačno postignut, time bi bio okončan sedmogodišnji spor oko zlata koji je počeo 2019. godine, kada su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i neke druge vlade priznale opozicionog političara Huana Gvaida, tadašnjeg predsjednika Nacionalne skupštine, kao legitimnog predsjednika zemlje.

Od tada opozicija polaže pravo na kontrolu nad zlatnim polugama koje je Centralna banka Venecuele pohranila u trezorima Banke Engleske. Pravni spor je u jednom trenutku stigao i do Vrhovnog suda Ujedinjenog Kraljevstva.

Dogovor još nije konačan, a proces usaglašavanja tehničkih detalja mogao bi da potraje, navode izvori upoznati sa pregovorima.

Dogovor o zlatnim rezervama centralne banke bio bi najnoviji korak u obnovljenom međunarodnom angažmanu sa Venecuelom, nakon akcije SAD u januaru, tokom koje je priveden tadašnji predsjednik Nikolas Maduro. SAD su nakon toga ublažile neke od sankcija uvedenih venecuelanskoj privredi.

U aprilu je Međunarodni monetarni fond (MMF) obnovio zvaničnu saradnju sa Venecuelom nakon sedmogodišnje pauze, čime je vladi u Karakasu omogućen pristup sredstvima koja se nalaze u toj instituciji.

Oživljavanje privrede

Rodrigez, potpredsjednica koja je u januaru preuzela funkciju prelazne čelnice, traži načine za oživljavanje privrede koja je i prije zemljotresa rasla sporije nego što se očekivalo.

Pregovarački proces pod pokroviteljstvom SAD osmišljen je kako bi se stvorili uslovi za nove izbore u Venecueli. Nakon posljednjih izbora 2024. godine, Maduro je proglasio pobjedu, iako su nezavisno provjereni rezultati opozicije pokazali da je pretrpio težak poraz.

Delegacija opozicionih političara ove nedjelje boravi u Karakasu radi pregovora sa vladinom delegacijom koju predvodi Horhe Rodrigez, aktuelni predsjednik Nacionalne skupštine.

Vlada i opozicija su prošlog mjeseca saopštile da zajednički rade na deblokadi pristupa 31 toni zlata pohranjenoj u trezorima Banke Engleske.

Međutim, opozicija, koja socijalističku vladu optužuje za decenije korupcije i lošeg upravljanja privredom, insistirala je na mehanizmima kontrole kako bi se spriječila zloupotreba tih zlatnih rezervi.

„Zlato odlazi u SAD, ali Delsi neće imati direktan pristup njemu“, rekao je predstavnik opozicije uključen u pregovore. „Biće pod nadzorom i uz određena ograničenja.“

Pregovori o zlatu odvijaju se u trenutku kada su se Ujedinjeno Kraljevstvo i Venecuela ove nedjelje dogovorili o unapređenju diplomatskih odnosa. Britanska vlada, koja će ponovo imenovati ambasadora u Karakasu, pozdravila je razgovore o održavanju novih izbora.

Horhe Rodrigez je ranije ove nedjelje posjetio London radi razgovora sa britanskom vladom i nakon sastanka u Ministarstvu spoljnih poslova Ujedinjenog Kraljevstva na društvenim mrežama poručio da za narod Venecuele stižu „dobre vijesti“.