Dodik: Cilj SNSD-a - naša država koja se zove Republika Srpska

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Srbi moraju sami da odlučuju o svojoj sudbini i svojoj državi i da Republika Srpska mora imati snagu da čuva svoje interese, svoje i pravo naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti.

"Cilj SNSD-a je jasan, a to je jaka, stabilna i nacionalno orijentisana Republika, naša država koja se zove Republika Srpska", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Cilj SNSD-a je jasan, a to je jaka, stabilna i nacionalno orijentisana Republika, naša država koja se zove Republika Srpska. Srbi moraju sami da odlučuju o svojoj sudbini i svojoj državi. Republika Srpska mora imati snagu da čuva svoje interese, svoje nadležnosti i pravo našeg naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti. Željka Cvijanović i Savo Minić su kandidati SNSD-a za sprovođenje politike snažne Republike Srpske i očuvanja prava srpskog naroda da odlučuje o sebi. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 19, 2026

On je istakao da su Željka Cvijanović i Savo Minić kandidati SNSD-a za sprovođenje politike snažne Republike Srpske i očuvanja prava srpskog naroda da odlučuje o sebi.