Dodik: Cilj SNSD-a - naša država koja se zove Republika Srpska

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Srbi moraju sami da odlučuju o svojoj sudbini i svojoj državi i da Republika Srpska mora imati snagu da čuva svoje interese, svoje i pravo naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti.
"Cilj SNSD-a je jasan, a to je jaka, stabilna i nacionalno orijentisana Republika, naša država koja se zove Republika Srpska", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
Cilj SNSD-a je jasan, a to je jaka, stabilna i nacionalno orijentisana Republika, naša država koja se zove Republika Srpska.
Srbi moraju sami da odlučuju o svojoj sudbini i svojoj državi. Republika Srpska mora imati snagu da čuva svoje interese, svoje nadležnosti i pravo našeg naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti.
Željka Cvijanović i Savo Minić su kandidati SNSD-a za sprovođenje politike snažne Republike Srpske i očuvanja prava srpskog naroda da odlučuje o sebi.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 19, 2026
On je istakao da su Željka Cvijanović i Savo Minić kandidati SNSD-a za sprovođenje politike snažne Republike Srpske i očuvanja prava srpskog naroda da odlučuje o sebi.
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