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Dodik: Cilj SNSD-a - naša država koja se zove Republika Srpska

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19.09.2026 09:47

Komentari:

29
Предсједник СНСД-а Милорад Додик у Тел Авиву, Израел.
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Srbi moraju sami da odlučuju o svojoj sudbini i svojoj državi i da Republika Srpska mora imati snagu da čuva svoje interese, svoje i pravo naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti.

"Cilj SNSD-a je jasan, a to je jaka, stabilna i nacionalno orijentisana Republika, naša država koja se zove Republika Srpska", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

On je istakao da su Željka Cvijanović i Savo Minić kandidati SNSD-a za sprovođenje politike snažne Republike Srpske i očuvanja prava srpskog naroda da odlučuje o sebi.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

SNSD

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