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Obilježavanje 35 godina od osnivanja Prve lake prnjavorske pješadijske brigade

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19.09.2026 08:05

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Војска Републике Српске
Foto: ATV

U Prnjavoru će danas biti obilježeno 35 godina od formiranja Prve lake prnjavorske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske kroz koju je tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata prošlo oko 4.600 boraca, od kojih je 240 poginulo, a 11 se i dalje vodi kao nestalo.

Obilježavanju će prisustvovati predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić od 15.00 časova u prnjavorskom Lovačkom domu.

Ratni komandant ove brigade pukovnik Vlado Živković rekao je da je Prva laka prnjavorska pješadijska brigada formirana 26. maja 1992. godine i da tokom rata nije izvodila borbena dejstva na području tadašnje opštine Prnjavor, već na različitim ratištima širom Republike Srpske.

"Učestvovali smo u proboju Koridora koji je objedinio Republiku Srpsku, zatim u borbama za Derventu, Modriču i Brod, a posebno bih izdvojio 14 mjeseci provedenih na dobojsko-ozrenskom ratištu", rekao je Živković.

Prema njegovim riječima, borbe na Ozrenu bile su među najtežim u ratnom putu brigade, gdje su život položila 132 prnjavorska borca, prenosi Srna.

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On je dodao da je brigada učestvovala i u odbrani zapadnih granica Republike Srpske, navodeći da su njeni pripadnici bili na području Novog Grada, Kostajnice i Dubice.

On je naveo da je po završetku rata general Momir Talić svrstao prnjavorsku brigadu među najbolje jedinice u rangu lakih brigada.

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Tagovi :

Prnjavor

Vojska Republike Srpske

Prva laka prnjavorska pješadijska brigada

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